Xử lý nghiêm cá nhân sai phạm liên quan đến PVTEX

5 dự án ngốn hơn 30.000 tỉ đồng đang 'đắp chiếu' đã báo cáo trước Quốc hội vừa qua: 1. Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ có tổng vốn đầu tư 7.000 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTex), PVN làm chủ đầu tư. 2. Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất (một trong ba nhà máy ethanol trọng điểm quốc gia) có tổng vốn đầu tư 2.200 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung. 3. Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (tổng vốn đầu tư 8.000 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư. 4. Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng do Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp và vận tải - Tracodi làm chủ đầu tư. Đến năm 2009, dự án này được chuyển cho Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Vinapaco. 5. Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình có tổng vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.