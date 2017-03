Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn hồ chứa

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, tình hình các hồ chứa nước do công ty thuỷ nông hoặc các huyện quản lý ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhìn chung vẫn an toàn, trừ Hồ Quy ở Thanh Hóa đã bị vỡ đập.Mực nước các hồ chứa vừa, lớn đã đạt và vượt mực nước dâng bình thường như sông Mực 33,13/33,00m (mực nước dâng bình thường), Yên Mỹ 21,92/20,36m, Vệ Vừng 28,78/28,60m, Khe Đá 55,30/54,40m...Thứ trưởng Đào Xuân Học yêu cầu Vụ Quản lý Công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thanh tra Bộ sớm cử đoàn công tác tới kiểm tra và làm rõ nguyên nhân việc Hồ Yên Mỹ bị tràn qua đỉnh cửa van và Hồ Quy bị vỡ, từ đó xác định rõ nguyên nhân để sửa chữa và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.Theo đánh giá của Thứ trưởng Đào Xuân Học, việc hồ Yên Mỹ bị tràn là sai phạm nghiêm trọng và cần xử lý cụ thể và đề nghị các địa phương, sở, các công ty quản lý hồ chứa liên tục cập nhật thông tin về mực nước và tình hình an toàn hồ chứa về Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương để có giải pháp kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và của.Trong cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương hôm nay, ông Nguyễn Quang Hoài, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo cho biết, sau đợt mưa lũ sẽ sớm thành lập đoàn công tác đánh giá về tình hình an toàn hồ chứa trên cả nước. Qua đợt mưa lũ nàym nhiều hồ chứa tại miền Trung đã vượt dung tích thiết kế gần 40%...Hiện công tác phòng chống hậu quả mưa lũ tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Ngày 13/9, Bộ Y Tế có Công điện gửi Sở Y tế các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc chỉ đạo việc xuất cấp hàng áo phao, thuốc Cloramin B... để các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ và dự phòng cho đợt lũ tiếp theo.Ngày 13/9, Tổng cục Thủy lợi cử đoàn công tác phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra tình hình hồ chứa Yên Mỹ và ngập úng tại tỉnh Thanh Hóa.Theo báo cáo của Đoàn, tại thời điểm kiểm tra (chiều 13/9) các cửa van hồ Yên Mỹ đều đóng, mực nước hồ tràn qua đỉnh cửa van với độ cao tràn 1,7m. Hiện tại ở địa bàn mưa đã giảm, nước đã rút. Tuy nhiên tại huyện Nông Cống khu vực hạ lưu hồ Yên Mỹ nhiều nơi lúa đã trỗ bông bị ngập, thiệt hại nặng.Trong ngày 13/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh có báo cáo về tình hình mưa lũ, thiệt hại và công tác triển khai đối phó ở các tỉnh.Về tình hình thiệt hại đợt mưa lũ từ 8/9 đến 13/9 tại các tỉnh, đã có 5 người chết (Nghệ An 4 người, Bình Thuận 1 người), 28 nhà bị trôi, đổ sập tại Nghệ An..Diện tích lúa bị ngập úng đến nay là 72.120 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 3.285 ha.Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước hạ lưu sông Cả đang lên, hạ lưu sông Bưởi, sông Mã, sông La đang dao động ở mức đỉnh, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.Mực nước lúc 1h ngày 14/9 trên sông Bưởi tại Kim Tân là 7,33m (dưới báo động I); lúc 4h, 14/9 trên sông Cả tại Nam Đàn 7,59m (dưới báo động III là 0,31m); sông La tại Linh Cảm 3,76m (dưới báo động I).Dự báo hôm nay (14/9), lũ các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng lên lại; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.Về tình hình các sông Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên.Mực nước lúc 7h (14/9) trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,95m (dưới báo động II là 0,05m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,35m (dưới báo động II là 0,15m). Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên.Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, TNO