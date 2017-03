Xử lý nghiêm, công khai công an sai phạm

Theo đó, Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng các đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, công khai những trường hợp sai phạm. Đối với những trường hợp báo chí đưa tin, cán bộ, chiến sĩ sai phạm thuộc đơn vị, địa phương nào thì thủ trưởng ở đó có trách nhiệm chỉ đạo nhanh chóng xác minh, kết luận sự việc. Nếu đúng phải chấn chỉnh, trả lời cơ quan báo chí và nghiêm túc xử lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm.

Theo Bộ Công an, thời gian qua đã xảy ra các vụ việc có liên quan đến sai phạm của cán bộ, chiến sĩ công an, gây bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân là do cấp ủy, lãnh đạo công an đơn vị, địa phương chưa sâu sát. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác còn hạn chế.

THANH LƯU