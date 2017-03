Xử lý nghiêm người uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định trong hai ngày 16 và 17-2, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến rất phức tạp do người dân trở về các thành phố lớn để làm việc. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai làn đường, uống rượu bia điều khiển phương tiện; dừng, đón, trả khách không đúng quy định và tăng giá vé quá mức quy định… Trọng tâm là các tuyến quốc lộ 1, 3, 5, 51, 14, 18…

Trong sáu ngày tết Nguyên đán (từ ngày 9 đến 14-2), cả nước xảy ra 290 vụ tai nạn giao thông, làm chết 234 người và bị thương 284 người.

AT