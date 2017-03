Xử lý nghiêm xe "dù", xe quá tải

Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, cho biết 10 tháng qua, trên 800.000 vụ vi phạm giao thông đã bị xử lý. Riêng về xử phạt qua hình ảnh, đã xử lý 17.000 trường hợp. “Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý nghiêm xe “dù”, xe quá khổ, quá tải…” - ông Trà cho hay.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban ATGT TP, 10 tháng qua, trên địa bàn TP đã xảy ra 679 vụ tai nạn giao thông (giảm 18% so với cùng kỳ); 597 người chết (giảm hơn 16%)… Tuy nhiên, số người chết do tai nạn giao thông ở TP còn cao so với cả nước, vẫn còn những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (chết ba người trở lên)…

Sáng 11-11, trên đoạn đường sắt Bắc-Nam chạy qua thị trấn Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm chị Nguyễn Thị Lâm (trú xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, chị Lâm vừa xuống xe đò trên quốc lộ 1A, khi cố chạy bộ băng qua đường sắt để về nhà đã bị tàu hỏa chở hàng tông chết.

Đ.CAO - Đ.LAM