Xử lý phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng

Chỉ thị nêu rõ hiện nay tình trạng phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thông báo danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, công an các địa phương và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, CSGT và chính quyền địa phương trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý đối với tất cả phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn. Tổ chức tập huấn cho các lực lượng liên quan về phương pháp tra cứu, kiểm soát, nhận biết phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.



Ảnh minh họa.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông; đồng thời rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng kiểm cung cấp. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh ứng khoa học công nghệ, đầu tư thiết bị nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Tổng kiểm tra phương tiện hết niên hạn sử dụng

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm.

UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; có phương án cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế chính sách để người dân, doanh nghiệp chủ động thông báo, giao nộp các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng.

Đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông của địa phương, chú trọng khu vực ngoại thành, nông thôn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với chủ xe, lái xe điều khiển phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Khuyến cáo người dân không mua phương tiện hết niên hạn sử dụng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai số lượng, biển số xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tự nguyện giao nộp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định, biển số phương tiện hết niên hạn sử dụng; thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chủ động, phát hiện, thông báo tới cơ quan chức năng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; khuyến cáo doanh nghiệp, người dân không mua bán, trao đổi các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng để tham gia giao thông.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gây tai nạn.

Theo chinhphu.vn