Xử lý vụ 3 thanh niên say rượu xả lũ

Ngày 19-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã yêu cầu làm rõ, xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam trong việc để ba thanh niên say rượu tự ý mở van xả lũ hồ chứa nước Suối Vực làm ngập úng, cuốn trôi, hư hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân. “Tôi đã yêu cầu trước mắt phải siết chặt quản lý, vận hành, bảo vệ an toàn hồ đập, không chỉ với hồ Suối Vực mà tất cả các hồ đập trên địa bàn tỉnh. Trong tuần tới, tôi sẽ họp để làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý hồ Suối Vực là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam trong vụ việc để người ngoài tự tiện vào hồ, xả lũ như vậy” - ông Thế nói.



Khắc phục sự cố tại cửa tràn hồ chứa nước Suối Vực. Ảnh: SƠN CA

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết thêm đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ hành vi của ba thanh niên xả lũ là do say rượu làm theo kiểu vô thức hay vì có kích động hoặc có vấn đề gì khác. Căn cứ vào đó, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Cũng theo ông Thế, ngoài tài sản, hoa màu của người dân, thiệt hại nghiêm trọng nhất trong vụ xả lũ trên là làm mất đi 2 triệu m3 nước trong thời điểm đang chuẩn bị vào mùa khô hạn. Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Hòa tập trung kiểm tra, xác định thiệt hại; khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục sớm hậu quả do việc xả nước gây ra. Về bồi thường thiệt hại đối với người dân, ông Thế nói: “Thiệt hại này do các thanh niên kia gây ra. Sau khi có kết quả điều tra, tùy vào tính chất cụ thể, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu giải quyết theo quy định”.

Như đã phản ánh, tối 14-3, ba thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa mang theo rượu vào uống trên bờ đập hồ chứa nước Suối Vực. Những thanh niên này đã đập phá khóa nhà vận hành, tủ điện, bật cầu dao điện, làm khởi động, vận hành hệ thống van xả lũ của hồ chứa nước. Do đó, hơn 2 triệu m3 nước trong hồ chảy qua tràn, đổ xuống các khu vực bên dưới, gây ngập đột ngột nhiều khu vực thuộc hai xã Suối Bạc, Sơn Nguyên. Theo thống kê ban đầu của chính quyền địa phương, nước đổ xuống đột ngột từ hồ Suối Vực đã cuốn trôi 15 tấn mía đã thu hoạch, 18 máy bơm điện, ba cộ bò, một chiếc xuồng; làm hư hại gần 20 ha mía, hoa màu của người dân… ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.