Xử lý vụ chai Number One ‘có ruồi’ thứ hai

Ngày 11-2, bà Nguyễn Thị Nga, Chánh văn phòng Tư vấn tiêu dùng và Giải quyết khiếu nại, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tiền Giang, cho biết đã nhận đơn khiếu nại của anh Nguyễn Xuân Định, 26 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho về một chai nước ngọt Number One có vật thể lạ giống con ruồi bên trong.

Theo anh Định, khoảng ba tháng trước, anh có mua một chai nước ngọt Number One của Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát. Sau đó do thấy trong chai nước này có vật thể lạ giống con ruồi nên anh Định không khui uống mà giữ lại rồi gọi cho Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát. Đại diện công ty đã đến gặp anh Định, tuy nhiên khi anh Định yêu cầu công ty hỗ trợ anh ba thùng Number One để nhận lại chai nước thì người này từ chối rồi ra về, đến nay chưa liên hệ lại.

“Theo quan sát bằng mắt thường, vật thể trong chai nước ngọt mà anh Định mang đến rất giống con ruồi hoặc con ong. Trước đây cũng có nhiều trường hợp khiếu nại tương tự, chúng tôi tổ chức hòa giải thành. Theo đó, đa số người tiêu dùng chỉ yêu cầu phía công ty hỗ trợ vài thùng sản phẩm, chưa có trường hợp yêu cầu bồi thường tiền. Có thể trong thứ Sáu tới, chúng tôi sẽ mời đại diện công ty và anh Định đến để hai bên thỏa thuận. Nếu hai bên vẫn không thỏa thuận được, chúng tôi sẽ gửi chai nước này nhờ cơ quan có chuyên môn giám định, làm rõ để có hướng giải quyết” - bà Nga nói.

Anh Định tường trình sự việc nước ngọt có ruồi với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang. Ảnh: HN. Ảnh nhỏ: Vật thể giống con ruồi trong chai nước ngọt.

Theo anh Định, sau khi gửi đơn khiếu nại, hiện chai Number One nói trên đang được anh lưu giữ tại nhà. Anh Định khẳng định từ khi mua chai nước này đến nay anh chưa hề mở nắp. Khi vụ việc này được báo chí đăng tải, Công an TP Mỹ Tho cũng đã xác minh.

l Về vụ chai nước Number One có con ruồi bên trong mà liên quan đến đó anh Võ Văn Minh, ngụ huyện Cái Bè (Tiền Giang) bị công an khởi tố vào ngày 5-2 về tội cưỡng đoạt tài sản, ngày 11-2, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang, thông tin: “Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để biết chính xác con ruồi có sẵn trong chai nước hay bị người khác khui nắp bỏ vào”. Anh Minh bị bắt vì đã đòi Công ty Tân Hiệp Phát bồi thường một tỉ đồng, sau đó giảm dần còn 500 triệu đồng.

Chiều 11-2, người phát ngôn Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: “Dự kiến trong tuần này đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành xác minh thông tin về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Công ty Tân Hiệp Phát. Theo đề nghị của Cục ATTP - Bộ Y tế đối với Sở Y tế tỉnh Bình Dương, việc xác minh thông tin phải xong trước tết Nguyên đán. Cụ thể ngày, giờ đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra chúng tôi chưa chắc chắn nên chưa thể thông tin”.

Trước đó Cục ATTP đã có văn bản đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai xác minh, kiểm tra điều kiện ATTP đối với Công ty Tân Hiệp Phát, tập trung vào dây chuyền sản xuất sản phẩm. Nếu phát hiện sớm những nguy cơ mất ATTP, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Công khai thông tin kết luận vụ việc để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.