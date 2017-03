Xử lý xe khách 51 chỗ chở 85 người

(PL)- 11 giờ 30 ngày 15-1, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra xe khách biển số 18N-3057 do Xuân Đạt (ngụ Nam Định) điều khiển chạy hướng TP.HCM - Hà Nội do có nhiều dấu hiệu bất thường.

Khi lực lượng CSGT lên xe thì phát hiện hành khách bị lèn chặt trong xe. Nhiều người phải co rúm ở lối đi giữa hai hàng ghế, thậm chí một số hành khách phải nằm dưới ghế ngồi của người khác. Xe khách trên chỉ thiết kế 51 chỗ nhưng trên xe có đến 85 người. Toàn bộ 34 hành khách bị nhồi nhét đã được “giải phóng” và chủ xe khách 18N-3057 có trách nhiệm đón xe khách khác để họ tiếp tục cuộc hành trình ngay trong chiều cùng ngày. CSGT đã lập biên bản xử lý xe khách trên. PHƯƠNG NAM