Xử nặng đăng kiểm dễ dãi

“Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) đã đồng thời đình chỉ 10 đăng kiểm viên ở các tỉnh phía Nam và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (6004D) do có nhiều sai phạm” - ngày 20-3, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT), cho biết.

Vi hành, bắt lỗi đăng kiểm

Trước đó đoàn công tác đặc biệt của VR do ông Nguyễn Minh Cương (nguyên Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, vừa được biệt phái sang làm phó cục trưởng VR) làm trưởng đoàn đến các trung tâm đăng kiểm trên “vi hành”. Đoàn công tác vào vai các lái xe ngồi hàng giờ ở các trạm đăng kiểm để truy tìm chứng cứ và phát hiện 5/14 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ có sai phạm. Các vi phạm chủ yếu là đăng kiểm viên cho qua những xe tải cơi nới, bánh xe quá kích cỡ; nhiều xe khách không an toàn, không đạt yêu cầu...

Các đơn vị bị đoàn kiểm tra nêu đích danh gồm Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Phước (9301S), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Tiền Giang (6301S), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Long An (6201S), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vũng Tàu (7201S), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (6004D).





Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D bị đình chỉ hoạt động một tháng. Ảnh: TIẾN DŨNG

Từ kết quả kiểm tra, ông Hình đã ký quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên đối với 10 nhân viên ở các trung tâm 9301S (một người), 7201S (hai người), 6301S (ba người). Đặc biệt, trung tâm đăng kiểm tư nhân ở Đồng Nai (6004D) có bốn đăng kiểm viên bị đình chỉ đến ba tháng. Cùng đó, VR cũng quyết định dừng hoạt động đăng kiểm của Trung tâm 6004D do vi phạm trong kiểm soát hoạt động, thiết bị tại đơn vị, để các đăng kiểm viên thực hiện sai quy định, đánh giá sai kết quả kiểm định, sử dụng thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn để kiểm tra…

Xử lý người đứng đầu

Trong số 10 đăng kiểm viên bị đình chỉ công tác lần này có ông Trần Đức Hòa, Giám đốc Trung tâm 6004D (thời hạn ba tháng) và ba đăng kiểm viên khác cùng đơn vị. Ông Hòa được xác định là đã vi phạm trong việc tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện công tác đăng kiểm tại đơn vị.

Các quyết định đình chỉ có hiệu lực từ ngày 18-3, các đăng kiểm viên trong thời gian bị đình chỉ không được kiểm tra, ký xác nhận hồ sơ kiểm định xe cơ giới. Khi hết hạn đình chỉ, các đăng kiểm viên này phải qua một đợt sát hạch để kiểm tra, đánh giá lại năng lực. Về phía Trung tâm 6004D, do đây là đơn vị đăng kiểm tư nhân nên hết hạn đình chỉ phải có ý kiến của VR mới được hoạt động lại.

Chiều 20-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hình chưa đề cập cụ thể đến những sai phạm nêu trên và hứa sẽ có trả lời cụ thể sau. Tuy vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Hình cũng vừa họp với giám đốc, trưởng các dây chuyền đăng kiểm của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khu vực phía Nam. Thông điệp mà ông Hình nhấn mạnh là các trung tâm chấm dứt ngay những tiêu cực (nếu có). Để xử lý các tiêu cực trong ngành, VR tiếp tục lập những tổ công tác đặc biệt để thanh tra, hậu kiểm đột xuất các phòng và trung tâm đăng kiểm. Khi phát hiện tiêu cực, VR sẽ truy trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

MINH PHONG

Ngày 20-3, ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Quốc Tuấn, cho biết công ty đã nhận được quyết định của VR về việc tạm đình chỉ hoạt động một tháng đối Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6004D thuộc Công ty Cổ phần Ô tô Quốc Tuấn, số 20 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Bốn cán bộ, nhân viên của trung tâm cũng bị đình chỉ công tác ba tháng là: ông Trần Đức Hòa - Giám đốc trung tâm, ông Lê Văn Lộc - kiểm tra công đoạn 1, Nguyễn Thanh Hải - kiểm tra công đoạn 2, Nguyễn Thành Tâm - kiểm tra hạng mục đèn chiếu sang phía trước.

Ông Minh cho biết thêm, sau khi nhận được quyết định trên, Trung tâm 6004D đã nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thời khắc phục ngay những sai phạm. Lãnh đạo công ty cũng đã yêu cầu các cán bộ có liên quan viết bản kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật.

Trước đó, ngày 4-3, đoàn kiểm tra của VR bất ngờ kiểm tra Trung tâm 6004D và yêu cầu phúc tra đối với các xe khách 60V-6734 và 53M-4752 (đã được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6004D kiểm định lần một và kết luận đạt kết quả). VR phát hiện những sai phạm: Xe khách 53M-4752 có số ghế hành khách không đúng quy định (nhiều hơn bốn ghế), đèn phanh bên phải không sáng, kết quả kiểm tra đèn chiếu xa không lưu trên phiếu kiểm định. Còn xe khách 60V-6734 có vỏ đèn xi nhan trước và sau bên trái bị vỡ, hai băng dọc theo xe không đúng tiêu chuẩn và quy định, không có đèn biển số, bánh xe sau bên trái gãy một bu lông, dây đai an toàn tại ghế người lái không có, động cơ chảy dầu nhiều khi quan sát dưới gầm xe, kết quả kiểm tra đèn chiếu xa không lưu được trên phiếu kiểm định.

TIẾN DŨNG