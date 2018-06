Xử nghiêm các hành vi kích động gây rối, đập phá

“Không có chuyện bán đất cho ai” Liên quan đến dự luật đặc khu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho hay Quốc hội đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, trên cơ sở đó đã nhất trí lùi thông qua dự án luật đặc khu sang kỳ họp cuối năm để xem xét toàn diện. Theo Phó Thủ tướng, chúng ta không có ưu tiên cho bất cứ nước nào, công ty nào trong quá trình làm ăn ở đặc khu, mà tất cả công ty phải chấp hành quy định của pháp luật nước ta. “Không có chuyện bán đất cho ai cả, đề nghị cử tri yên tâm” - Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đang trao đổi với cử tri Long An. Ảnh: LÊ SƠN/VGP Đề cập đến Luật An ninh mạng, Phó Thủ tướng cho biết luật quy định sáu nhóm hành vi bị cấm như xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chống Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, kích động bạo loạn, gây rối an ninh, thực hiện chiến tranh mạng, phá hoại hệ thống thông tin quốc gia… “Chúng ta không cấm đoán mọi người truy cập vào mạng, không cấm các trang mạng như YouTube, Facebook… đang hoạt động tại Việt Nam. Không có quy định nào cấm người dân bày tỏ quan điểm của mình cả” - Phó Thủ tướng khẳng định. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền và đoàn thể các cấp cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đưa thông tin đầy đủ để nhân dân hiểu rõ hơn về các vấn đề của đất nước, tạo sự đồng thuận của nhân dân với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.