Xử nghiêm nạn ném đá vào xe khách

Kiểm tra ma túy tài xế xe container Vào 21 giờ ngày 1-7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cùng các lực lượng chức năng ra quân tổng kiểm tra, xử lý các xe tải có dấu hiệu vi phạm ATGT. Ngoài kiểm tra bằng lái, nồng độ cồn của tài xế và hộp đen gắn trên xe, đoàn còn test nhanh xem tài xế có sử dụng ma túy hay không thông qua các thiết bị do Bộ Công an trang bị. Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng PC67, cho biết: Khi dừng phương tiện, tài xế chỉ cần ngậm dụng cụ test vào miệng (mỗi người một bộ để đảm bảo vệ sinh) trong tối đa năm phút sẽ cho ra kết quả người này có sử dụng ma túy hay không. Những trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính và giao cho Công an quận 2 xử lý. Thời gian đầu, đoàn tập trung kiểm tra tại hai khu vực là trạm thu phí cầu Phú Mỹ và trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội. Sau đó sẽ mở rộng ra các tuyến đường có lượng xe tải lớn như quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống. MINH QUÝ