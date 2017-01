Xử nghiêm xe tăng giá vé sai quy định, vi phạm tốc độ

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh trên cả nước thực hiện nghiêm Công điện số 2239 của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội xuân 2017.

Đồng thời, yêu cầu các tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách đường bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, xử lý nghiêm việc tăng giá vé sai quy định; bố trí đủ phương tiện vận tải bảo đảm an toàn kỹ thuật để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2017.

Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông dịp cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, tập trung vào hành vi vi phạm nồng độ cồn và vi phạm tốc độ.



Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu đảm bảo xe về tết cho người dân. Ảnh: VIẾT LONG

Rà soát, tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác tại các đường ngang và lối đi dân sinh có đông người qua lại có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; tổ chức tuyên truyền cho người dân cách thức vượt qua đường sắt an toàn.



Ngoài ra, thực hiện nghiêm trực đường dây nóng về vận tải và an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu để nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, xử lý các tình huống phát sinh trên đường để kịp thời ngăn chặn tai nạn, ùn tắc giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị đường sắt phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông địa phương, thông báo giờ tàu chạy tại các ga, qua các đường ngang có đông phương tiện cho Ban An toàn giao thông, phòng Cảnh sát giao thông để tăng cường hỗ trợ cảnh giới, điều tiết giao thông và tuyên truyền cho người dân phòng ngừa tai nạn tại đường ngang đường sắt.