"Xử” nhầm, em rể đánh chết anh vợ

Trước đó, ngày 14-9-2009, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Lưỡng 10 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Lưỡng đang trả lời chất vấn của HĐXX

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 25-12-2007, sau khi dự đám giỗ ở nhà một người quen, Lưỡng đi ngang nhà Diền Em (em vợ của Lưỡng).



Nghe Diền Em nói có một số người mua tràm đến gây sự nên Lưỡng đã gọi điện cho Nguyễn Tùng Lâm (anh vợ) đến “giải quyết”.



Lúc này Lâm cùng với một số người cùng chạy đến bờ sông để “giải quyết” mâu thuẫn với nhóm mua tràm, trong đó có Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Văn Chăng. Nhóm của Chăng đã đánh nhau với những người đi theo Tùng Lâm.



Nghe đánh nhau nên nhóm ông Nguyễn Văn Bôn (cha của Hoàng Anh và Chăng) đang uống trà gần đó đến can ngăn thì thấy Lưỡng cầm khúc tràm đánh nhiều nhát vào đầu Tùng Lâm.



Cáo trạng cho rằng do mắt của Lưỡng không nhìn thấy rõ (mắt trái thị lực 1/10) và đi từ phía sau nên đã “đánh nhầm” anh vợ.



Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đưa anh Lâm đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Lâm đã tử vong tại bệnh viện vì chấn thương sọ não.



Tại phiên tòa phúc thẩm, các nhân chứng trực tiếp nhìn thấy Lưỡng cầm cây đánh vào đầu Tùng Lâm thì vắng mặt. Tuy nhiên, theo lời làm chứng của một số người thì chính ông Nguyễn Văn Bôn đã dùng khúc tràm đánh vào đầu anh Lâm.



HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng cần triệu tập thêm nhân chứng đối chất để làm sáng tỏ vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này.