Xử phạt 5 năm tù kẻ tuyên truyền chống Nhà nước

Với chứng cứ phạm tội được đưa ra tại phiên tòa, bị cáo Phan Ngọc Tuấn bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù giam.



Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn quyết định bổ sung vào công quỹ số tiền còn lại hơn 2 triệu đồng mà bị cáo Tuấn đã nhận từ các tổ chức phản động gửi về để hoạt động, đồng thời tiêu hủy toàn bộ vật chứng phạm tội của bị cáo.



Tại phiên tòa, do bị cáo Tuấn không chịu trả lời, khai nhận hành vi phạm tội của mình nên Chủ tọa phiên tòa quyết định không xét hỏi, chuyển qua công bố bản tự khai của bị cáo khi bị cáo bị cơ quan điều tra bắt giữ.



Theo bản cung mà bị cáo Tuấn khai nhận trước cơ quan điều tra, lúc 10 giờ ngày 3/1/2012, được Chủ tọa đọc trước tòa, bị cáo thừa nhận đã rải truyền đơn bôi nhọ, chống phá chế độ Việt Nam.



Các tài liệu, đơn tố cáo được bị cáo đưa ra thành phố Nha Trang (Khánh Hòa ) để photocoppy, đưa rải truyền đơn khắp địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở thành phố Hà Nội với nội dung bôi nhọ, phỉ báng cho rằng chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, cô lập con em chế độ cũ.



Bị cáo Tuấn còn lôi kéo cả con ruột tên Phan Nguyễn Ngọc Tú (sinh 1988) cùng vào cuộc, bằng cách nhờ người con tung đơn, video clip lên các trang mạng, đồng thời liên hệ với các đối tượng tổ chức phản động trong và ngoài nước hỗ trợ chống đối.



Bị cáo Tuấn còn quan hệ, cấu kết với các đối tượng phản động trong nước như Nguyễn Công Chính (Giáo hội Liên hữu Tin lành ở Gia lai) và các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, cụ thể là Ủy ban bảo vệ tôn giáo Việt Nam ở nước ngoài (Australia) do Đoàn Việt Trung cầm đầu và Nguyễn Thị Hiền định cư ở Mỹ để được cấp kinh phí hoạt động, in ấn tài liệu, hướng dẫn làm đơn từ tuyên truyền xuyên tạc chế độ Nhà nước Việt Nam.



Nhiều lần bị cáo Tuấn được các tổ chức này cung cấp, chuyển kinh phí về hoạt động.



Các đơn tố cáo, băng rôn, khẩu hiệu, phim ảnh, thơ ca, hò vè chống đối Nhà nước Việt Nam được bị cáo Tuấn phát tán, gửi về các cơ quan công quyền trong nước, các cơ quan đại sứ, lãnh sự quán trong và ngoài nước, kể cả cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp quốc nhằm bôi nhọ, chống phá chế độ Nhà nước Việt Nam.



Khi bị phát hiện, bị cáo Tuấn đã bị cơ quan điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giam vào ngày 10/8/2011./.



Theo Công Thử (TTXVN)