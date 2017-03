Xử phạt hành chính Công ty Đường Quảng Ngãi

Dân vạn chài trên sông Trà Khúc vẫn chưa thoát khỏi khó khăn kể từ vụ xả thải do Nhà máy cồn rượu gây ra trên sông Trà Khúc đầu tháng 5-2010

Tổng số tiền mà UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt đối với Nhà máy cồn rượu là 150 triệu đồng do xả nước thải gây ô nhiễm trên sông Trà Khúc.



Ngoài ra UBND tỉnh cũng ra quyết định truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của Nhà máy cồn rượu với số tiền trên 270 triệu đồng. Lý do truy thu là từ tháng 5-2009 đến ngày 4-4-2010, nhà máy này xả thải hơn 20.575 m3 hèm thải ra sông Trà Khúc chưa qua xử lý gây ô nhiễm. Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi vẫn chưa có động thái đứng ra bồi thường thiệt hại cho người dân ven sông Trà Khúc.



Trong khi đó, người dân ở xã Tịnh Long và Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh đã gửi 2 lá đơn cho cơ quan chức năng tỉnh này để yêu cầu đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người dân.



Theo chỉ đạo của ông Trương Ngọc Nhi, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 13-11, nếu phía Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi vẫn “lặng thinh” về trách nhiệm của mình thì tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan giúp người dân về thủ tục pháp lý để khởi kiện đơn vị gây ô nhiễm này.





