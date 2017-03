Xử phạt lô gỗ lậu tiền tỷ trong kho hàng Hãng hàng không Vietjet

Trao đổi với PV vào ngày 19/1, Đại tá Trần Quang Huy cho biết, vào đêm ngày 15/1 vừa qua, ngay sau khi tiếp nhận tin báo nghiệp vụ, Đồn Công an tuần tra kiểm soát an ninh trật tự thuộc sự quản lý của Công an huyện Sóc Sơn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra kho trả hàng nội địa của Hãng hàng không Vietjet Air đã phát hiện chiếc xe tải mang BKS 29C-297.97 chứa 7 kiện hàng bọc kín.

Tiến hành kiểm tra, làm rõ, phía công an đã phát hiện chứa bên trong 7 kiện hàng là 7 thanh gỗ cỡ lớn. Qua công tác xác minh bằng nghiệp vụ đã khẳng định là loại gỗ trắc đỏ, thuộc chủng loại gỗ quý hiếm nằm trong danh mục hàng hoá cấm mua bán, sử dụng bằng hình thức kinh doanh cũng như xuất khẩu.

Theo qui định, với chủng loại gỗ quý hiếm thì phải có hoá đơn và các giấy tờ liên quan đến việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Lái xe tên là Bùi Tiến Dũng, làm việc tại Công ty TNHH vận tải một thành viên Tuấn Phương đã không xuất trình được những giấy tờ để chức minh được sự hợp pháp của lô gỗ có khối lượng trên 450 kg quý hiếm này.

Lô hàng gỗ quý hiếm không có giấy tờ hợp pháp được phát hiện tại kho chứa hàng của Hãng hàng không Vietjet - Sân bay QT Nội Bài.

Theo lời ông Huy, do lô gỗ đi bằng đường hàng không từ miền Nam ra Hà Nội, đến ga giao nhận thì được vận chuyển bằng ô tô. Công an huyện Sóc Sơn đã kết hợp với lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra dấu hiệu hình sự, cũng như việc phối hợp với cơ quan liên quan để giải quyết vụ việc.

Quá trình làm rõ vụ việc, Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn xác định từ lời khai của lái xe Bùi Tiến Dũng cho biết, lô gỗ quý không có giấy tờ hợp pháp được giám đốc giao Dũng vận chuyển từ kho hàng của Hãng hàng không Vietjet Air đến khu Công nghiệp Đồng Kỵ, có địa chỉ tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để giao cho một đối tượng có tên là Thắng.

Ông Huy cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ liên quan vụ vận chuyển gỗ lậu, do không đủ khối lượng để Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nên Công an huyện Sóc Sơn đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Quản lý thị trường để cơ quan này xử phạt hành chính theo qui định pháp luật.

Trước đó, Đồn Công an tuần tra kiểm soát an ninh trật tự cũng đã liên tiếp phát hiện và tạm giữ 2 lô hàng gỗ quý tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Cụ thể, ngày 14/1, Đồn đã phát hiện lô gỗ quý có khối lượng hơn 1.500 kg đang trong quá trình đưa đi tiêu thụ bất hợp pháp tại kho hàng hoá tại sân bay. Cả 2 vụ đều được xác định vận chuyển gỗ quý trái phép từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường hàng không. Những người vận chuyển, tiêu thụ 2 lô gỗ này cũng đều không xuất trình được hoá đơn, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ về lô hàng.

