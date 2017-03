Xử phạt năm người Trung Quốc hành nghề không phép

(PL)- Chiều 24-4, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt 75 triệu đồng với năm người Trung Quốc do có hành vi nhập cảnh, hành nghề tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Công an tỉnh đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72) - Bộ Công an trục xuất những người này về nước. Trước đó, ngày 25-2, Liang Qingxiang (55 tuổi), Chen Wubin (52 tuổi), Liang Yongcai (31 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch. Sau đó ba người này thường xuyên vào khu vực khai thác quặng sắt ở mỏ Đại Sơn tại thôn Phú Mậu (xã Hương Phú, huyện Nam Đông) để nhận mẫu phẩm quặng đưa đi khảo sát, đánh giá chất lượng nhằm thu mua. Hai người còn lại bị xử phạt gồm ông Cao Qi (27 tuổi) và ông Yang Renhua (34 tuổi) cũng nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch nhưng lại đến làm việc tại Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ (Nam Đông) với tư cách chuyên gia giám sát lắp máy... VẠN AN