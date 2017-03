Xử phạt nhiều nhà thầu thi công ẩu trên quốc lộ 1A

Các đơn vị bị xử phạt gồm Công ty CP Phúc Lộc Quảng Ngãi (trụ sở tại Quảng Ngãi), Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi, hai công ty TNHH MTV Thành An 119 và Thành An 195. Cục buộc các doanh nghiệp này phải thực hiện ngay các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ông Trần Hưng Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 3, hiện trời đang mưa, nước ngâm nhiều đoạn đang thi công nên cục yêu cầu nhà thầu tổ chức hút nước để đảm bảo an toàn giao thông cũng như chất lượng công trình. “Các đơn vị thi công phải hoàn trả ngay cao độ mặt đường, không để đọng nước tại các vị trí thi công. Không được sử dụng phương tiện chở vật liệu thi công quá tải phục vụ thi công…” - ông Hà nói.

TẤN TÀI