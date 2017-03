Xử phạt trường hợp đầu tiên chưa sang tên, đổi chủ

Biên bản do Thượng sĩ Lưu Thị Hải Yến, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) lập ngày 13-11 ghi rõ: anh Mai Thành Nam (SN 1988, ngụ tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS 14H8-0168 đã vi phạm 3 lỗi: không đội mũ bảo hiểm (mức phạt trong Nghị định 71 là 100-200 nghìn đồng - PV), không có gương chiếu hậu (300-500 nghìn đồng - PV) và chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện (800.000-1.200.000 đồng - PV) theo quy định.

Biên bản xử phạt anh Mai Thành Nam về lỗi chưa sang tên, đổi chủ

Tổng số tiền anh Mai Thành Nam phải nộp phạt cho 3 lỗi này trong khoảng 1.200.000 - 1.900.000 đồng. Biên bản xử phạt này ngay lập tức được đưa lên Facebook và gây bức xúc cho cộng đồng mạng.

Theo Công điện 141 ngày 11-11 gửi giám đốc công an các tỉnh, thành phố của Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII-Bộ Công an), trường hợp người điều khiển xe trên đường có giấy tờ xe không chính chủ mà người đó nói là xe mượn của người thân, xe thuê thì chưa xử phạt.

Theo thống kê của Tổng cục VII, đến hết ngày 11-11 lực lượng CSGT trên cả nước chưa xử phạt bất cứ trường hợp nào liên quan đến lỗi này.

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt (Bộ Công an) cho biết, khi vi phạm các lỗi phải tạm giữ xe hoặc chiếc xe đó gây ra tai nạn thì CSGT mới truy nguồn gốc chủ xe, đã làm thủ tục sang tên, đổi chủ hay chưa để ra quyết định xử phạt.

Còn Thượng tá Nguyễn Kim Hải - phụ trách Phòng Hướng dẫn tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông - Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt - cho biết sẽ không có chuyện CSGT lập chuyên đề xử phạt riêng về lỗi chưa sang tên, đổi chủ.

Với hai lỗi điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm và xe không có gương chiếu hậu của anh Mai Thành Nam, theo quy định tại Nghị định 71 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chưa tới mức phải tạm giữ xe.

Trong biên bản xử phạt của Thượng sĩ Lưu Thị Hải Yến cũng thể hiện rõ điều này, khi chỉ tạm giữ giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe của anh Nam. Biên bản cũng đề nghị anh Nam có mặt Đội CSGT Công an TP Thái Nguyên vào sáng 22-11 để giải quyết.

Như thế có thể hiểu, lực lượng CSGT Công an TP Thái Nguyên đã “cố gắng” truy hỏi việc anh Nam có phải là chủ nhân của chiếc xe này hay không và việc anh Nam trung thực thừa nhận là “có” đã khiến anh bị xử phạt (?!).

Trước đó, tại buổi họp báo chiều ngày 12-11, trả lời câu hỏi của Báo Người Lao động về việc làm thế nào xác định xe đi mượn hay xe chưa sang tên đổi chủ, Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị - Phó tổng cục trưởng Tổng cục VII - cho biết, việc xác định được phương tiện mua bán có sang tên hay không rất khó khăn.

Nếu quy định phải thực hiện xác minh ngoài đường thì cũng được nhưng sẽ khó cho người dân và không tạo được sự đồng thuận. Vì vậy trước mắt Tổng cục VII quy định ngoài đường thì chấp nhận trình bày. Thiếu tướng Nghị cũng thừa nhận khi Nghị định 71 ban hành, có tình trạng CSGT lúng túng khi áp dụng quy định này.

Sau khi nhận được phản ánh của chúng tôi, Thượng tá Hoàng Văn Ninh - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên - cho biết đang tiến hành xác minh về sự việc xử phạt thêm lỗi chưa sang tên, đổi chủ với anh Mai Thành Nam.