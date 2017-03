Xử phúc thẩm bốn bị cáo câm điếc: Mỗi bị cáo được giảm một năm tù

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, nguồn cơn bắt đầu từ việc Kha nghe kể lại Huỳnh Hữu Phước (cũng là người câm điếc bẩm sinh) nói mình có vợ rồi mà còn sex đứa này đứa kia. Kha hẹn Lâm, Tú, Dương cùng gặp Phước đòi tiền phạt vì đã nói xấu mình. Kha ra dấu hỏi lý do và đòi Phước phải nộp phạt 3 triệu đồng thì sẽ bỏ qua cho. Phước ra dấu không có tiền. Kha ra dấu giảm còn 200.000 đồng. Phước vẫn ra dấu không có tiền vì “tiền mua sữa cho em bé rồi”. Kha dùng tay đánh vào miệng Phước và bị Phước đánh lại. Ba người đi cùng thấy vậy đã dùng tay chân đánh Phước. Kha lấy miếng gạch lót nền đánh vào đầu Phước chảy máu rồi cùng ba người bạn bỏ về. Phước được đưa đi bệnh viện may ba mũi. Tháng 6-2013, TAND thị xã Dĩ An đã tuyên phạt Kha năm năm tù, ba bị cáo còn lại mỗi bị cáo bốn năm tù cùng về tội cướp tài sản. Gia đình các bị cáo đã kháng cáo xin đổi tội danh và giảm án.