Xử phúc thẩm Thiếu tướng Trần Văn Thanh: VKS bảo vô tội, tòa bảo có tội!

Tòa phúc thẩm giảm cho thiếu tướng Trần Văn Thanh sáu tháng tù treo, y án đối với hai bị cáo Dương Tiến, Nguyễn Phi Duy Linh.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng đã xử ông Thanh 18 tháng tù treo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Các bị cáo khác: Dương Tiến , nguyên Trưởng đại diện báo Công An TP.HCM tại Hà Nội 17 tháng năm ngày tù; Đinh Công Sắt, nguyên cán bộ Công an TP Đà Nẵng 12 tháng tù treo, Nguyễn Phi Duy Linh 36 tháng tù. Sau đó, ông Thanh và hai bị cáo Tiến, Linh đã kháng cáo kêu oan.

VKS: Việc kết tội thiếu cơ sở

Điều đáng chú ý là tháng 9-2009, Viện Phúc thẩm II cũng kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị tòa phúc thẩm tuyên ông Thanh không phạm tội và đình chỉ vụ án đối với ông.

Hai bị cáo Dương Tiến và Nguyễn Phi Duy Linh tại tòa. Ảnh: H.KHÁ

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS nói án sơ thẩm quy kết ông Thanh giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu và xuyên suốt trong vụ án vì động cơ cá nhân là thiếu cơ sở. Những tài liệu thu giữ được tài nhà vợ cũ của bị cáo Linh có bút tích của ông Thanh sửa chữa nhưng không ghi ngày tháng, không thể xác định ông Thanh viết từ khi nào, mục đích gì. Mặt khác, ông Thanh từng khai là khi còn là giám đốc Công an Đà Nẵng, ông có một số bút lục về vụ án đang điều tra, không biết thất lạc ở đâu. Ngoài ra, tất cả các tài liệu này được viết ra từ khoảng thời gian 2001-2002 nên hết thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo VKS, án sơ thẩm quy kết bị cáo Linh đem các đơn thư có bút tích của ông Thanh gửi cho các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước là không đúng thực tế. Bởi lẽ trong quá trình điều tra, công an không chứng minh được các đơn thư có nội dung gì mà chỉ thu được biên lai chuyển phát nhanh. Các nơi nhận như Văn phòng TW, Bộ Công an không nhận được đơn. Án sơ thẩm không chứng minh được hậu quả vụ việc nên phải xác định ông Thanh không phạm tội.

Ngoài ra, án sơ thẩm kết luận ông Thanh xúi giục, hứa hẹn và bảo Đinh Công Sắt làm đơn khiếu nại rồi ông Thanh giúp đỡ, từ đó Sắt tin vào ông Thanh là thiếu cơ sở. Sắt khai có biết ông Thanh, có liên lạc với ông Thanh nhưng những lời khai này mâu thuẫn nhau, bởi qua xác minh thì không phù hợp với thực tế. Lúc này ông Thanh đang giữ chức tổng cục phó Tổng cục Hậu cần chứ không phải là chánh thanh tra. Thêm nữa, án sơ thẩm nêu ông Thanh liên lạc với Sắt qua điện thoại và bảo Sắt bỏ trốn nhưng ông Thanh phủ nhận. Các lời khai này mâu thuẫn nhau nên không thể kết tội ông Thanh được.

Ông Thanh không phạm tội cũng là quan điểm của các luật sư bào chữa. Một luật sư của ông Thanh nói: “Các cơ quan tố tụng ở Đà Nẵng đã hình sự hóa vụ án; sử dụng tư duy, suy nghĩ của người này để buộc tội cho người khác”.

Ngược lại, tòa phúc thẩm nhận định rất gọn rằng ông Thanh là người cầm đầu, đã chủ động hướng dẫn các bị cáo khác làm đơn tố cáo sai sự thật. Những hành vi của ông Thanh theo bản án sơ thẩm là phù hợp với lời khai của bị cáo Sắt. Tuy nhiên, vì ông Thanh có nhiều cống hiến cho ngành công an, hiện đang điều trị bệnh nặng nên tòa giảm án cho ông từ 18 tháng tù treo xuống còn 12 tháng tù treo.

Y án hai bị cáo khác

Về phần mình, tại phiên tòa, nguyên Trưởng đại diện báo Công An TP.HCM tại Hà Nội Dương Tiến nói các lời khai của bị cáo trong hồ sơ là do điều tra viên ép bị cáo viết. Theo bị cáo, hai công văn bị cáo trao đổi với Đinh Công Sắt không có dấu mật, là tài liệu công khai nên chuyện trao đổi là bình thường. “Trong khi lấy lời khai, điều tra viên bảo hai công văn kia không là gì cả. Điều tra viên bảo tôi anh viết một bài báo gây chấn động Đà Nẵng nên anh phải ngồi tù bảy năm”. Bị cáo Tiến cũng cho biết là hoàn toàn không biết ông Thanh và bị cáo Linh.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Duy Phi Linh cũng phủ nhận những lời khai tại cơ quan điều tra: “Khi lấy lời khai, điều tra viên bảo tôi nếu nhận tội sẽ được khoan hồng. Tôi hỏi khoan hồng như thế nào, điều tra viên bảo chỉ xử lý hành chính thôi. Tôi nghĩ xử lý hành chính thì cũng được nên mới nhận. Sau đó các điều tra viên đọc cho tôi nghe văn bản cho tại ngoại”. Chủ tọa vặn: “Thế bị cáo lừa dối điều tra viên à?”. Bị cáo Linh: “Tôi không lừa dối mà do điều tra viên buộc tôi phải lừa”.

Dù hai bị cáo Tiến và Linh kêu oan nhưng tòa kết luận: Bị cáo Tiến bảo hai công văn liên quan trong vụ việc là tài liệu công khai, ai đọc cũng được là điều không thể chấp nhận. Từ hai công văn bị cáo cung cấp, Đinh Công Sắt đã phát tán cho người dân Đà Nẵng đọc ngay trước ngày bầu cử, gây ảnh hưởng uy tín của các ứng cử viên, gây hoang mang trong nhân dân. Còn bị cáo Linh đã giúp sức cho Sắt đưa hai bà mẹ Việt Nam anh hùng ra Hà Nội khiếu kiện. Việc làm của bị cáo là vì động cơ cá nhân để phục vụ mục đích của người khác.

Từ kết luận trên, tòa đã tuyên y án đối với hai bị cáo Tiến, Linh.

HỮU KHÁ

Nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh:

“Sắt khai để hại tôi”...

. Linh có điện thoại cho anh không?

+ Thời gian lâu tôi không nhớ, mới tôi mới nhớ được. Từ khi ra Hà Nội tôi chỉ dùng một số điện thoại.

. Khi làm chánh thanh tra anh có nhận được đơn cứu xét của Đinh Công Sắt không?

+ Đơn cứu xét tôi nhận rất nhiều, của rất nhiều người. Cán bộ xem đơn cứu xét ở bộ phận nhận đơn sẽ rõ.

. Anh có biết Dương Tiến không?

+ Tôi không biết Dương Tiến, báo Công An là ai.

. Việc điện thoại cho Đinh Công Sắt?

+ Có thể có. Nhưng lúc này tôi làm hậu cần (Tổng cục Hậu cần - PV) nên không có chức năng xử lý đơn khiếu nại.

. Anh có giới thiệu Linh cho Đinh Công Sắt không?

+ Tôi không giới thiệu Linh cho Sắt như lời Sắt khai. Việc Sắt khai để hại tôi do thế lực nào đó tôi không biết.

(Trích đoạn lời khai của ông Thanh với cơ quan điều tra được tòa công bố)