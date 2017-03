Xử phúc thẩm vụ "quan" đánh cờ tiền tỉ

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm



Trong phần thẩm vấn, Trần Văn Tân (49 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3) xin giảm tội “cưỡng đoạt tài sản”, “đánh bạc” vì "gia đình khó khăn, đã ly dị vợ nhiều năm, còn hai con nhỏ”. Tại phiên xét xử sơ thẩm trước đó, Tân bị tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù.Tại tòa Tân khai, ban đầu được Nguyễn Thanh Lèo (49 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “đánh bạc”) rủ đánh cờ ăn vé số, sau đó mới chuyển qua tiền mặt. Do thua nhiều nên ngày nào Lèo cũng rủ Tân đánh để gỡ. Trong quá trình đó, Tân đã lấy một số tài sản như vàng, nhà, đất từ Lèo mà không biết đó là "có tội cưỡng đoạt".Khi chủ tọa hỏi những lời khai của Tân đúng sai thế nào, Lèo nói có lúc mình rủ Tân chơi cờ, nhưng nhiều lần là do Tân chủ động. Ngoài đánh cờ ăn vé số, Lèo và Tân còn chơi ăn thua có khi mỗi ván lên tới 1-5 tỉ đồng. Lèo trình bày, hai căn nhà trả nợ thua cờ cho Tân, là do bị Tân đe dọa cho xã hội đen "xử", nên buộc phải giao nhà.Đinh Văn Mười (49 tuổi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng, bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “đánh bạc”) tiếp tục kêu oan, phủ nhận việc đánh cờ tướng ăn tiền. Trái ngược với phủ nhận của Mười, bị cáo Lèo khai đã chung tiền, vàng cho Mười khoảng 1,9 tỉ đồng, ngoài ra còn đưa tiền cho Ngô Huệ Phấn mỗi tuần 50 triệu đồng để trả tiền thua cờ cho Mười.Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (Hùng cải lương) cũng xin toàn giảm hình phạt. Hùng nói có hai lần Tân nhờ lấy tiền từ Lèo, trong thời gian hai tháng, trong khi Tân và Lèo đã đánh cờ cả chục năm qua. Hùng xin giảm án vì: không biết đó là số tiền cờ bạc giữa Tân và Lèo, cha mới mất, bản thân chỉ là người lấy tiền dùm, không đe dọa ai.Bị cáo Nguyễn Thanh Lèo không kháng cáo, thành khẩn trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), nhưng thẳng thừng từ chối nhiều câu hỏi của luật sư Nguyễn Trường Thành - người bào chữa cho bị cáo Mười.Với nhiều tình tiết giảm nhẹ như khắc phục một phần hậu quả, thành khẩn khai báo, đại diện Viện KSND đề nghị: HĐXX tuyên phạt Tân 13 năm tù về hai tội “đánh bạc”, “cưỡng đoạt tài sản”; giảm cho án cho Hùng, Truyền từ 7 - 8 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”; bác kháng cáo của Mười về tội “đánh bạc”.Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”, 59 tuổi) và Nguyễn Thanh Truyền (con Hùng, 27 tuổi, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng) cùng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản", Ngô Huệ Phấn (bán vé số, 46 tuổi, khu dân cư 5A, P.4, TP.Sóc Trăng), bị phạt 2 năm tù tội “gá bạc”.Như đã thông tin, ngày 22.12.2011, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang Lèo, Tân đang đánh cờ tướng ăn tiền tại quán cà phê Thy Tài 2, thuộc P.2, TP.Sóc Trăng. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ các bị cáo trên.