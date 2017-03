Xử sơ thẩm lần 2 vụ tham nhũng đất ở huyện Hóc Môn

Cùng hầu tòa với Khỏe còn có vợ chồng Trần Thị Hà, sinh năm 1967 và Hà Văn Hòa, sinh năm 1954, nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ-thương mại-kinh doanh-xây dựng nhà Thành Phát và một số quan chức huyện Hóc Môn, xã Đông Thạnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Chợ Lớn.



Theo kết luận của bản cáo trạng mới nhất, tội danh của tất cả các bị cáo trong vụ án này không hề thay đổi so với trước đây. Với cương vị là giám đốc và phó giám đốc Công ty nhà Thành Phát, Nguyễn Thị Hà và Hà Văn Hòa xin lập dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Để dự án này sớm được phê duyệt, tổng cộng Hà và Hòa đã chi gần 2 tỷ đồng để hối lộ quan chức huyện Hóc Môn, quan chức xã Đông Thạnh, cán bộ Agribank Chợ Lớn, qua đó chiếm đoạt của Agribank Chợ Lớn 10,5 tỷ đồng (cáo trạng cũ xác định là 18 tỷ đồng và 3.000 lượng vàng SJC).



Trong đó, riêng Nguyễn Văn Khỏe đã nhiều lần nhận quà, tiền biếu của Hà và Hòa trị giá 1,4 tỷ đồng bao gồm 10.000 USD, 830 triệu đồng, 1/2 sừng tê giác (trị giá 10.000 USD) và thông qua việc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động tới người khác, Khỏe còn nhận của Hà 5.000 USD và 50 triệu đồng.



Xét xử sơ thẩm lần đầu (ngày 20/8/2010), Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khỏe tổng cộng 26 năm tù, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa cùng lĩnh án chung thân, các bị cáo còn lại lĩnh từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù.



Trước đó, trong phiên xử ngày 16/6/2011, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại do án sơ thẩm thể hiệu nhiều vi phạm tố tụng.



Trong đó đáng lưu ý về phần dân sự, trong khi cả Agrbank Việt Nam và Agribank Chi nhánh Chợ Lớn xác nhận không thiệt hại gì, không yêu cầu Công ty Thành Phát bồi thường do số nợ của Công ty Thành Phát được Công ty quận 12 trả hộ để tiếp tục làm dự án khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh thì bản án sơ thẩm lại không đưa Công ty 12 vào trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.



Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 28/8 tới.





Theo Trần Xuân Tình (TTXVN)