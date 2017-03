Xử tù người tông xe SH làm chết vợ

Phía gia đình bị hại cho rằng đây là hành vi cố ý mưu sát chứ không phải là va chạm giao thông như VKS xác định.



Ngày 21/9, TAND huyện Từ Liêm, Hà Nội đã xét xử Nguyễn Gia Long (36 tuổi, ở xã Liên Mạc) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Theo cáo trạng, ngày 10/4/2010, anh Long đi xe SH từ hướng đê Liên Mạc về nhà văn hóa thôn Đại Cát. Do vừa chạy xe vừa gọi điện thoại, anh va chạm vào phía sau chị Nguyễn Thị Thanh Hà (37 tuổi, vợ của Long) đang đi bộ cùng chiều. Sau khi xảy ra tai nạn, chị Hà bị chấn thương sọ não và tử vong.



Phiên tòa 21/9 diễn ra khá căng thẳng do bị cáo một mực khai thiếu chú ý quan sát nên đã xảy ra tai nạn. Còn bà Đỗ Thị Nhị (mẹ của nạn nhân) cho rằng đây là hành vi cố ý gây thương tích do vợ chồng Long có nhiều mâu thuẫn trong làm ăn và cuộc sống gia đình.



Bà cho biết, cuộc sống của hai vợ chồng không hạnh phúc. Long thường xuyên "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với con gái bà... Sáng hôm xảy ra sự việc, chị Hà gọi điện hẹn hai bên gia đình gặp mặt để nói về việc ly hôn vì không chịu nổi cuộc sống "chia sẻ" chồng. Chị mang quần áo về nhà mẹ đẻ ở.



Theo bà Nhị, buổi tối hôm đó, Long gọi điện cho con gái bà không được nên đi tìm ở nhà chị Dung (em vợ). Lúc này, chị Hà đang ở nhà một người quen. Được em gái gọi điện cảnh báo "cẩn thận" vì chồng đang đi tìm nên chị tất tả đi bộ về nhà bố mẹ đẻ để tránh.



Bà Nhị cho rằng đây không phải là vụ tai nạn do sơ xuất. "Nhiều nhân chứng khai đã nghe thấy tiếng xe rú lên và nhìn thấy con gái tôi bị hất lên cao rồi rơi xuống. Cơ quan điều tra đã 3 lần dựng lại hiện trường, bản thân người già như tôi còn thấy tầm nhìn quá rõ, không thể do thiếu quan sát như lời khai của Long" - bà bức xúc.



Sau một ngày xét xử, cho rằng không có căn cứ khẳng định Long mưu sát chị Hà. Tòa đồng tình với VKS khi xác định Long đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây ra cái chết cho vợ. HĐXX tuyên phạt bị cáo 27 tháng tù.



Gia đình nạn nhân không đồng ý với phán quyết này, cho biết sẽ kháng cáo.





Theo VnExpress