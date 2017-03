Xử tù tài xế tông chết nữ thí sinh đi thi đại học

Như đã đưa tin, vào ngày 8/7, một thí sinh đã bị tông chết trên đường đi thi đại học do lỗi của xe khách 73L-4573.

Ngày 16/11, TAND TX Hương Trà (TT Huế) đã công khai xét xử vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với Nguyễn Xuân Sang (SN 1972, trú tại Tuyên Hóa-Quảng Bình).

Theo cáo trạng VKSND TX Hương Trà, khoảng 7h ngày 7/7/2012, Nguyễn Xuân Sang trực tiếp điều khiển xe ô tô khách BKS 73L- 4573 của HTX vận tải khách Sông Gianh-Quảng Bình chạy tuyến TP Hồ CHí Minh- Quảng Bình chạy xe vào đường Quốc lộ 1A tại ngã ba đường tránh Huế thuộc địa phương thị xã Hương Thủy.

Đoạn đường QL1A Hương Thủy, Hương Trà đi qua TP Huế là đoạn đường cấm các xe khách không có quyền đến Huế, nhưng Sang vẫn điều khiển xe khách đi vào đường cấm.

Chiếc xe khách do Sang điều khiển gây tai nạn chết người trong ngày 8/7

Khi đến Km 818+800 thuộc địa phận phường Hương An (Hương Trà), Sang cho xe chạy với tốc độ khoảng 30 – 35km/h trên phần đường dành riêng cho xe cơ giới bên phải theo hướng Huế - Đông Hà. Sang quan sát thấy phía trước cùng chiều cách xe Sang điều khiển khoảng 10 mét có 1 chiếc xe mô tô BKS 74B1- 03.553 do chị Nguyễn Thị Hồng Vân điều khiển chở em gái là em Nguyễn Thị Thúy An (trú tại Gio Linh-Quảng Trị là thí sinh đi làm thủ tục thi Đại học về) đang chạy trên phần đường dành cho xe cơ giới, sát vạch phân cách với làn xe thô sơ, phía trước ngược chiều có 2- 3 chiếc xe mô tô đang chạy đến.

Lúc này, Sang cho xe chạy vượt lên chiếc xe mô tô 74B1- 03.553. Khi đầu xe của Sang điều khiển chạy lên ngang với xe mô tô, do khoảng cách giữa hai xe quá gần nên Sang đã để thành cửa lên xuống của xe ô tô va vào tay lái xe mô tô, làm xe mô tô 74B1- 03.553 do chị Vân điều khiển ngã ra đường.

Em An ngồi sau bị văng ra đường thì bị lốp sau xe ô tô khách do Sang điều khiển cán qua người. Hậu quả, em An chết tại chỗ, chị Vân bị xây xát nhẹ, xe mô tô 74B1- 03.553 bị hư hỏng.

Tài xế Sang trước vành móng ngựa

Căn cứ theo Bộ luật hình sự, TAND TX Hương Trà tuyên phạt Nguyễn Xuân Sang 10 tháng tù giam và bồi thường cho bị hại là 92 triệu đồng.

Theo Đại Dương (Dân Trí)