Xử vụ cướp sòng bạc của các "thiếu gia"

Các bị cáo tham dự phiên tòa sáng 14-6



Đồng thời đề nghị trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra nhập vụ cướp này với vụ đánh bạc làm một vụ án, để xét xử khách quan, đúng người đúng tội. Tuy nhiên, HĐXX bác các đề nghị trên. Dự kiến phiên toàn diễn ra trong nhiều ngày.Theo cáo trạng của VKSND TP Nha Trang, đánh bạc với nhóm Lê Văn Tuấn Nhựt và Lê Văn Tuấn Phát, bị thua đậm, các Đỗ Phan Tuấn Anh (23 tuổi) và Lưu Nguyễn Như Quang (23 tuổi) bèn gặp Phạm Duy Khang (23 tuổi), nhờ bố trí con bạc biết đánh bạc bịp để gỡ lại. Khang bàn dàn dựng luôn vụ cướp. Cả bọn đồng ý.Khoảng 15 giờ ngày 31-1-2011, Tuấn Anh và Quang đánh bạc với 19 người khác rồi báo Khang điểm đánh bạc tại phòng 901, khách sạn Ngọc Sang II. Khang lập tức dẫn đồng bọn gồm Nguyễn Văn Huy (20 tuổi), Hà Phan Tiến Thành (19 tuổi), Trần Quốc Việt (20 tuổi), Trương An Hòa (21 tuổi) và Thiên (chưa rõ danh tính, đã bỏ trốn) đến.Khang đứng ngoài coi xe, các tên còn lại bịt mặt, cầm mã tấu, roi điện, ba trắc… xông vào , khống chế các con bạc, cướp 54 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động, 3 dây chuyền, 1 lắc, 1 nhẫn, 1 đôi bông tai (định giá 72,977 triệu đồng), dùng băng keo trói các con bạc, rồi tẩu thoát.Ngay trong ngày xảy ra vụ án, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án “cướp tài sản”. Lần lượt các ngày 2-2 và 7-2-2011, Đỗ Phan Tuấn Anh, Trương An Hòa, Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Huy, Lưu Nguyễn Như Quang, Phạm Duy Khang và Hà Phan Tiến Thành bị khởi tố bị can về tội “cướp tài sản”.Tuy nhiên, 21 con bạc tham gia vụ đánh bạc quy mô lớn này lại không bị khởi tố như quy định của pháp luật (đánh bạc trị giá 2 triệu đồng trở lên). Dư luận địa phương bức xúc phản ánh trong các kỳ tiếp xúc cử tri, báo chí liên tục phản ánh, 14 tháng sau, vụ án “đánh bạc” mới bị khởi tố. Dù vậy, trong số 21 con bạc, chỉ có 10 người bị khởi tố.Trong số các con bạc không bị khởi tố, có nhiều “thiếu gia” quan chức địa phương. Phát hiện dấu hiệu bỏ sót người, lọt tội, VKSND TP Nha Trang không phê chuẩn 10 quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang.Theo nhiều luật gia, luật sư quan tâm vụ án này, có quá nhiều điều bất bình thường trong việc xử lý của cơ quan chức năng. Để khách quan, đúng người, đúng tội và thể hiện tính nghiêm minh, lẽ ra cơ quan điều tra không được tách vụ án này thành 2 vụ án độc lập. Có dấu hiệu vi phạm thời hiệu tố tụng khi cơ quan điều tra chậm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi đánh bạc.Cơ quan điều tra tự ý trả lại tài sản tịch thu được (54 triệu đồng tiền mặt và nhiều tư trang trị giá gần 73 triệu đồng) là sai pháp luật. Các bị can vụ cướp bị truy tố ở khoản 2 điều 133 - BLHS (khung án 7-15 năm tù), nhưng được tại ngoại rất sớm (nhiều tháng trước khi khởi tố vụ đánh bạc); vụ đánh bạc chậm bị khởi tố, tạo điều kiện các bị can vụ đánh bạc thông cung.Đặc biệt, việc cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố 11 con bạc là dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng hoạt động tư pháp, cần được Cục Điều tra VKSND Tối cao, theo chức trách đặc thù, lưu tâm xử lý…Theo V.Tạo (NLĐO)