Xử vụ khai thác trái phép 28.000 tấn than

Phiên tòa dự định kéo dài đến hết tuần. Toàn bộ 39 bị cáo bị đưa ra xét xử với ba nhóm tội danh. Trong đó, bảy cán bộ Công ty Than Mạo Khê gồm nguyên giám đốc Nguyễn Viết Ngự, các phó giám đốc Trần Văn Thiện, Uông Hồng Hải, Nguyễn Văn Tuân, Phạm Văn Khôi cùng Trưởng phòng bảo vệ Lê Khắc Hùng, Phó phòng bảo vệ Phạm Duy Nghĩa bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Hùng còn bị truy tố thêm tội nhận hối lộ vì đã nhận 110 triệu đồng “lót tay” của nhóm “than tặc”. 24 bị cáo khai thác than trái phép bị truy tố tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên. Tám bị cáo khác bị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, trong các ngày từ 13 đến 17-2-2010 (30 đến mùng bốn tết Canh Dần), “than tặc” đã huy động gần 30 máy xúc cùng nhiều phương tiện ồ ạt khai thác than trái phép trong ranh giới quản lý của Công ty Than Mạo Khê. Theo tính toán của cơ quan chức năng, “than tặc” đã cướp đi hơn 28.000 tấn than nguyên khai, trị giá gần 17 tỉ đồng. Thời điểm “than tặc” khai thác, lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê đã được phòng bảo vệ báo cáo tình hình nhưng cả bốn phó giám đốc đều bỏ trực đêm. Nguyên giám đốc Ngự đã được cấp dưới báo cáo vụ việc qua điện thoại nhưng vẫn ở nhà ăn tết. Sau khi sự việc vỡ lở, ông Ngự đã cho hợp thức hóa sổ giao ca, nhật lệnh, đồng thời tự tổ chức hoàn nguyên các điểm đã bị “than tặc” đào bới để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

