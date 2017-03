Xử vụ mua bán 51 bánh heroin

Theo cáo trạng của VKS thì Nguyễn Văn Đua, 43 tuổi, ở khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cùng đồng bọn đã mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 50 bánh và 2,1 cây heroin (tương đương 17.578,736 gam), 2 gam thuốc phiện; lừa đảo chiếm đoạt 420 triệu đồng; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là 1 khẩu súng K54 và 13 viên đạn; đưa và nhận hối lộ tổng số tiền hơn 286 triệu đồng; sửa chữa tài liệu của cơ quan tổ chức hòng thoát khỏi tai mắt Công an.

Lần theo các chân rết này, C17 bắt tạm giam thêm Nguyễn Văn Dũng và Lương Tuấn Anh, cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên về hành vi nhận hối lộ của cặp vợ chồng tội phạm ma túy Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Đăng Lập, trú tại phường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên. Hai vợ chồng này đã bị Công an Thái Nguyên bắt giữ về hành vi buôn bán ma túy.

Cùng với đó, C17 lại bắt thêm 2 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Nguyên là Nguyễn Thế Cường và Lê Trung Tiến. Cơ quan CSĐT cũng xác định thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên Đinh Thị Hòa đã có hành vi cùng bàn bạc với 2 kiểm sát viên (Nguyễn Thế Cường, Lê Trung Tiến), Nguyễn Văn Dũng và Lương Tuấn Anh để nhận tiền, làm sai lệch bản chất vụ án.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Đua còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản "chạy án tử hình". Đến thời điểm bị bắt là tháng 8/2006, Nguyễn Văn Đua đã nhận 420 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Là ở Sơn La để "chạy" cho chồng bà này là bị cáo Dương Văn Chốt từ án tử hình xuống án chung thân trong một vụ án buôn bán ma túy nhưng Đua đã không làm được điều đó. Trên thực tế, Đua đã bị loại ngũ từ năm 2003.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng số 34 bị can, trong đó tạm giam 27 bị can, 2 bị can được tại ngoại và 5 bị can đang bỏ trốn (CQĐT quyết định tách các hành vi phạm tội của các bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau).

Phiên khai mạc diễn ra trong an toàn, trật tự, chỉ 1 bị cáo có lẽ do căng thẳng nên đã bị ngất tại Tòa và được cấp cứu kịp thời.





Theo Giang Thủy (CAND)