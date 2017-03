Xử vụ sát hại bác sĩ ở Đức Linh (Bình Thuận): Có bỏ lọt tội phạm?

Từ sáng sớm, hơn 3.000 người dân kéo đến sân UBND xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh (Bình Thuận) để theo dõi phiên xử. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, trông khá hiền lành, trái với sự ra tay quyết liệt của hung thủ khi phạm tội. Nhiều người dự khán không tin bị cáo có thể ra tay một mình. Con gái nạn nhân nức nở trước tòa: “Tôi chưa hề nghĩ tới việc bồi thường, cáo trạng lại ghi tôi yêu cầu bồi thường. Điều tra viên không hề cho dựng lại hiện trường, nại rằng hiện trường và lời khai trùng khớp rồi... Lý bảo lôi mẹ tôi vào bếp, tại sao không có dấu vết máu rơi vãi? Mẹ tôi đã cứu sống nhiều người. Chính mẹ tôi đã cứu chữa, đỡ đẻ cho mẹ Lý…”. Chị đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung và đổi điều tra viên. em gái nạn nhân, nói: “Ngay khi công an xác định Lý là hung thủ, người nhà đã nghĩ vụ án có thể còn có kẻ chủ mưu. Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn thất vọng khi công an kết luận chỉ mình Lý gây án. Không ai tin một mình Lý lại dám hành xử dã man. Bởi chỉ khi có thâm thù, mâu thuẫn trầm trọng hoặc cướp mà bị chống cự thì mới có thể xảy ra. Trong khi đó dây chuyền năm chỉ trên cổ chị tôi còn nguyên, chị tôi lại là người ơn của Lý…”.