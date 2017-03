Xử vụ tham ô tại Sở TN-MT Phú Yên

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13.8



Theo Đức Huy (TNO)



Bị cáo Nguyễn Kim Phúc (nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên) cùng 9 bị cáo khác là nguyên cán bộ Sở TN-MT Phú Yên cùng bị truy tố về tội tham ô tài sản.Chín bị cáo nói trên gồm: Nguyễn Văn Mẫu - nguyên Chánh văn phòng Sở; Hà Thượng Trúc - nguyên kế toán trưởng; Võ Văn Dũng - thư ký chuyên trách, Nguyễn Thị Thanh Vy - Trưởng nhóm môi trường, Trần Thị Na - Trưởng nhóm đất đai; Võ Ngọc Tuân, Phan Thế Quốc, Lưu Phạm Bá Luân, Phan Thị Kim Oanh - thành viên của Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai môi trường (gọi tắt là SEMLA) thuộc Sở TN-MT Phú Yên.Theo cáo trạng, từ tháng 1.2007-11.2009, 10 bị can này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình thực hiện chương trình SEMLA Phú Yên để lập khống chứng từ thanh toán, chiếm đoạt hơn 432 triệu đồng.Trước đó, vụ án này đã nhiều lần bị hoãn do bị cáo Nguyễn Kim Phúc xin vắng mặt vì lý do bị bệnh.Tại phiên xử hôm nay (13.8), bị cáo Phúc thêm một lần nữa xin vắng mặt vì đang điều trị bệnh tại TP.HCM, nhưng TAND tỉnh Phú Yên vẫn tiếp tục xét xử vụ án.Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ 13-17.8.