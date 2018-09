Xua đuổi hàng ngàn tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền VN

Ngày 19-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.



Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể nhân tại hội nghị . Ảnh: T.AN

Báo cáo tại đây, bà Lê Thị Thái Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng , cho hay những năm qua tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp. Trong đó, vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông diễn ra ngày càng gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn, khó lường. Công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển đặt ra những thách thức ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo các lực lượng, các địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển thuộc phạm vi TP. Các lực lượng cũng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, tổ chức tốt mạng lưới thông tin liên lạc biển; phát hiện, xua đuổi, xử lý đúng pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế đối với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta. Đồng thời hướng dẫn tàu cá của ngư dân ta hoạt động đánh bắt hải sản đúng ngư trường; kết hợp với bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư trường và các hoạt động kinh tế trên biển. Từ năm 2009 đến nay, ngư dân đã cung cấp hơn 11.500 tin cho Bộ đội biên phòng TP và các lực lượng chức năng, trong đó có 9.168 tin có giá trị.

Với việc bám biển, bám ngư trường, ngư dân là những người có vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, phối hợp tổ chức xua đuổi 2.107 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Những tàu này có những vi phạm như đánh bắt trộm hải sản, tiến hành các hoạt động đe dọa, uy hiếp, ngăn cản việc đánh bắt hải sản của ngư dân ta và các hoạt động kinh tế trên biển...



Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng trao tặng bằng khen cho hai tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.AN

Ghi nhận sự nỗ lực của Bộ đội biên phòng TP, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định biên giới quốc gia là phên dậu, cửa ngõ của đất nước và là điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm. "Từ quá khứ đến hiện tại, tranh chấp biên giới quốc gia giữa các nước vẫn là vấn đề thời sự và rất phức tạp. Đặc biệt là giai đoạn hiện nay, vấn đề tranh chấp trên chủ quyền biển Đông đã, đang và sẽ là những vấn đề phức tạp" - ông Thơ nhìn nhận. Ông Thơ cho hay Đà Nẵng đã, đang và sẽ mãi là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước trong thế trận tác chiến khu vực phòng thủ.

Theo quy định trong Luật Biên giới quốc qua và Nghị định 71/2015, khu vực biên giới biển trên địa bàn TP bao gồm vùng biển, quần đảo Hoàng Sa và 17 phường ven biển thuộc năm quận là Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Đây đều là những vị trí có chiến lược hết sức quan trọng về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Do đó, Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh Bộ đội biên phòng TP tới đây cần tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hơn nữa phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", gắn với các phong trào, vận động lớn của Đảng và Nhà nước, của các ngành và chủ trương của TP. Đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn liền với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.