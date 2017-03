Xuất hiện Facebook giả nghi can Nguyễn Hải Dương để câu like

Chỉ mới xuất hiện vào trưa nay 11-7, nhưng một trang giả mạo nghi can Nguyễn Hải Dương đã có 30.000 lượt like.

Các Page này sử dụng nickname, ảnh đại diện (avatar) và ảnh bìa (cover) lấy từ tài khoản facebook của nghi can Nguyễn Hải Dương. Có page chỉ mới lập vài giờ trước đã có hơn 31.000 lượt like (tính đến 17g chiều nay 11-7). Nội dung ở những page này chủ yếu là những hình ảnh tình cảm của hung thủ và nạn nhân Ánh Linh. Có page còn sử dụng hình ảnh bé Na để câu like.



Một trang khác, lập từ đầu giờ sáng 11-7, có hơn 9.000 lượt like.



Trước đó, vào tối ngày 10-7, sau khi có thông tin bắt nghi can của vụ án thảm sát tại Bình Phước, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản facebook của hai nghi can. Vài giờ sau đó, chân dung hai nghi can được chia sẻ hàng trăm lượt trên facebook.



Một tài khoản facebook giả mạo, sử dụng những hình ảnh của nghi can Nguyễn Hải Dương và nạn nhân.

Trong khi đó, những tài khoản trùng tên với nghi can Nguyễn Hải Dương lại gặp không ít phiền toái khi phải nhận những lời mới kết bạn từ người lạ và những tin nhắn hỏi về vụ án.