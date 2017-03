Xuất hiện lũ dị thường trên sông Hồng

Ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng Lào Cai, cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận được trận lũ xảy ra dị thường vào mùa đông. Thời gian này nhiều mùa đông trước, mực nước trên các sông ngòi Lào Cai xuống thấp, thập chí có lúc cạn trơ đáy.





Sông Hồng đoạn qua Lào Cai đang có lũ bất thường. Ảnh minh họa: Internet



Nguyên nhân có trận lũ dị thường này, theo trung tâm, là do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, trên địa bàn Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng từ đêm về sáng ngày 14-1.Lượng mưa thu được từ ngày 13 đến 15-1 phổ biến từ 15-25 mm, vùng núi nhiều nơi mưa trên 30mm. Đặc biệt, tại Sa Pa có mưa to tới 82,9 mm.Mưa đều khắp đã gây ra một đợt lũ trên toàn bộ hệ thống sông suối Lào Cai, biên độ lũ dao động từ 20 – 50 cm. Riêng sông Hồng do có mưa diện rộng phía thượng nguồn nên nước liên tiếp dồn về gây lũ bất thường đoạn chảy qua TP Lào Cai.Lúc 4 giờ sáng 15-1, trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước cao nhất lên tới 77,15 m. Hiện lũ trên các sông ngòi đang rút xuống.Theo B.T.M (NLĐ, TTXVN)