Xuất hiện mưa giông trên cả nước trong những ngày tới

Cụ thể ở miền Bắc, từ chiều tối 1-9 có mưa rào và giông rải rác. Mưa tập trung nhiều trong ngày 2, 4 và 5-9, nền nhiệt trong suốt thời kỳ này không cao. Các tỉnh miền Trung, do dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực này không hoạt động mạnh nên chỉ gây mưa giông rải rác ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Từ ngày 1 đến 3-9, khu vực Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông. Sau đó, từ khoảng ngày 4 đến 5-9, mưa giảm dần. Các tỉnh miền Nam vẫn tiếp tục có mưa giông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong các ngày 1, 2 và 5-9 vẫn có mưa rào và giông trên diện rộng, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) cùng vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

