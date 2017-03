Xuất hiện nguy cơ camera bay xâm phạm sân bay TSN

Trung tướng Nguyễn Chí Thành (Giám đốc Công an TP. HCM) cho biết: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là địa bàn trọng điểm an ninh quốc gia, đầu mối giao thông quan trọng cả miền Nam.

Từ tháng 8-2013 đến nay, các đơn vị đã phối hợp phát hiện, xử lý 12 vụ hành khách đe dọa có bom, 182 hành khách vận chuyển trái phép vũ khí, công vụ hỗ trợ, 15 vụ vận chuyển ma túy, dẫn giải 242 đối tượng truy nã, can phạm đi tàu bay; xử lý 200 vụ gây mất an ninh trật tự trong khu vực cảng hàng không, 16 vụ vi phạm trật tự kỷ luật tàu bay, 1.102 vụ vi phạm quy định khai thác hàng không, 27 vụ trộm cắp tài sản trong khu vực hạn chế, trên tàu bay…



Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: internet

Trong khi những vi phạm của người dân xung quanh làm ảnh hưởng an toàn bay (thả diều, lấn chiếm hàng rào…) có xu hướng giảm thì đại diện Bộ Tư lệnh quân khu 7 cũng cảnh báo xuất hiện nguy cơ từ các camera bay. Đồng thời nhắc nhở những bất cập trong quản lý khu vực sân bay, nhất là các đơn vị quân đội làm kinh tế đứng chân trên địa bàn có những hoạt động hết sức nhạy cảm (cho thuê kho bãi trong khu vực sây bay) phải chấp hành nghiêm quy hoạch, quy định quản lý khu vực sân bay.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (Trưởng Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không TP) nhấn mạnh, công tác trọng tâm trong thời gian tới: sẽ tăng cường kiểm tra, chống các hành vi xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực sân bay, xử lý triệt để các hành vi đục tường thả rông chó và đào rãnh thoát nước vào khu vực sân bay; chuẩn bị triển khai thành lập Đồn Công an tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; xây dựng phương án kết nối đường truyền tín hiệu hình ảnh và hệ thống camera giám sát tình hình an ninh trật tự và phòng chống khủng bố từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP…