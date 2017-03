Xuất hiện nhiều ô tô cá nhân dán logo 'Thanh tra Chính phủ'

Logo Thanh tra Chính phủ dán trên kính chắn gió phía trước một chiếc xe có ghi rõ BKS 29A-655.97. Ảnh: OtoFun

Theo Thanh tra Chính phủ, thời gian qua xuất hiện nhiều xe ô tô cá nhân dán logo ngành thanh tra đề tên cơ quan Thanh tra Chính phủ (có đề biển số xe) lên mặt kính phía trước xe với mục đích xin xỏ, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho lực lượng CSGT, thanh tra giao thông trên cả nước khi xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ.“Thanh tra Chính phủ khẳng định không cấp các loại giấy tờ này cho các xe cá nhân trên. Đến nay đã phát hiện có trường hợp in, sao nhân bản loại giấy tờ này” - văn bản do ông Ngô Đại Tuấn, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Thanh tra Chính phủ, ký nêu rõ.Thanh tra Chính phủ đề nghị Cục CSGT đường bộ, đường sắt - Bộ Công an và Thanh tra Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng CSGT, thanh tra giao thông khi phát hiện cá nhân sử dụng logo kiểu này thì tiến hành thu hồi và làm rõ hành vi vi phạm của người sử dụng, đồng thời thông báo cho Thanh tra Chính phủ biết.Động thái trên của Thanh tra Chính phủ xuất phát từ việc mới đây trên một số mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc ô tô siêu sang Bentley BKS 29A - 655.97 có gắn phù hiệu của Thanh tra Chính phủ trên phần kính chắn gió phía trước.Ngoài ra, một chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy trên đường Đội Cấn cách đây không lâu cũng được phát hiện có dán logo của Thanh tra Chính phủ.

Ông Ngô Đại Tuấn cho biết những trường hợp này đều lấy mẫu logo của Thanh tra Chính phủ trên mạng internet, rồi in màu để dán lên xe. Thanh tra Chính phủ không phát hành và cũng không cấp logo này để gắn trên xe ô tô.

Theo Thế Kha/Người Lao Động