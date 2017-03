Xuất hiện tình tiết có lợi cho Dương Chí Dũng

Kháng cáo của vợ và người tình Dương Chí Dũng Sau phiên sơ thẩm, Phạm Thị Mai Phương (vợ của Dương Chí Dũng) và Phan Thị Thảo (người tình của Dương Chí Dũng) kháng cáo phần liên quan đến việc kê biên tài sản. Bà Phương khai hai căn hộ cao cấp Dũng mua cho người tình là tiền của bà. Số tiền này bà vay của Vũ Tiến Sơn (bị cáo trong vụ án Dương Tự Trọng). Căn hộ hai vợ chồng bà ở, tiền mua một phần do mẹ bà cho, phần do mẹ chồng cho, phần do có thời gian bà buôn bán ở Đồ Sơn tích cóp được. Căn nhà này hiện vẫn chưa được sang tên đổi chủ cho vợ chồng bà do “cầm tiền của mẹ chồng, mẹ đẻ chưa có tiền trả, hơn nữa cũng… không có tiền để sang tên”. Bà Thảo thì có đơn đề nghị xem xét việc kê biên căn hộ tại tòa nhà Sky City do có đóng góp 600 triệu đồng vào việc mua nhà. Tại tòa, Dương Chí Dũng tái khẳng định việc lấy tiền của vợ đưa cho người tình mua nhà. Khi chủ tọa hỏi: “Cô Thảo khai có góp 600 triệu có đúng không?”, Dũng đáp: “Cô ấy khai thì chắc là đúng”. Bán phế liệu chưa chắc xong Tại tòa, đại diện Vinalines cho biết chi phí neo đậu ụ nổi bình quân từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng/tháng. Hiện Vinalines đã được chấp thuận chủ trương cho bán ụ nổi để thu hồi vốn nhưng cơ quan điều tra coi đây là vật chứng, chưa cho phép thanh lý. Chủ tọa phiên tòa cho biết chi phí neo đậu ụ nổi 83M đang nợ đã lên tới hơn 28 tỉ đồng. Nhiều phương án xử lý đã được nêu ra, trong đó có cả phương án tháo dỡ bán phế liệu. Tuy nhiên, theo chủ tọa, chi phí tháo dỡ ụ nổi có khi còn cao hơn số tiền bán ụ thu được!