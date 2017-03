Xuất hiện yêu cầu: Chuyển ngay dân khỏi vùng động đất!

Đập có thể an toàn nhưng nhà dân sập hết!

Động đất vừa qua chỉ là tiền chấn, còn động đất đỉnh đâu đã đến.

PGS-TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu):“Các trận động đất liên tiếp xảy ra đã gây tâm lý hoang mang cho người dân. Điều quan trọng bây giờ là tỉnh Quảng Nam hãy lên ngay phương án di dời dân chứ không nên chờ đợi số liệu an toàn từ đập thủy điện Sông Tranh 2”.

Bị ép, nhà khoa học sẽ phải nói dối...

. Có thông tin cho rằng cường độ trận động đất lúc 11 giờ ngày 23-9 tại huyện Bắc Trà My lên đến 4,8 độ Richter…

+ Tôi khẳng định trận động đất đó chỉ mạnh 4,1 độ Richter. Kết quả này dựa vào số liệu hiển thị trên máy của Viện Vật lý Địa cầu, đã được tổ chuyên gia xem xét, xử lý.

. Nhưng trong một ngày có tới bảy trận động đất liên tiếp là quá nguy hiểm, thưa ông?

+ Điều này đúng theo quy luật của động đất kích thích. Trước đây chúng tôi đã nhận định tại Bắc Trà My còn xảy ra nhiều trận động đất với cường độ khác nhau. Các trận động đất vừa qua có thể chỉ là tiền chấn, còn động đất đỉnh chưa đến. Tới một thời điểm, động đất sẽ giảm dần và tắt hẳn trong năm năm. Thực tế này đã được chứng minh. Chẳng hạn, thủy điện Hòa Bình khi tích nước cũng từng xảy ra động đất 4,8 độ Richter nhưng sau đó giảm dần.

. Liệu động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 có thể đạt đến mức cực đại 5,5 độ Richter (con số do các nhà khoa học đưa ra - PV) không?

+ Việc khẳng định có hay không có động đất trên 5,5 độ Richter là quá khó, bởi số liệu quan trắc hiện chỉ mang giá trị tương đối. Tuy nhiên, theo khảo sát của Viện Vật lý Địa cầu năm 2003 thì 5,5 là mức cực đại tương ứng với chuỗi đứt gãy Trà Bồng chạy qua thân đập 2 km. Mức này khó có thể xảy ra tại Bắc Trà My.

Cũng xin nói thêm dư luận không nên gây áp lực quá lớn cho các nhà khoa học. Trong chừng mực nào đó, nếu bị ép quá thì họ phải “nói dối”, mà như thế là có tội lớn.

Những căn nhà gỗ đang tiếp tục mọc lên. Ảnh: LÊ PHI

Người dân cưa xẻ gỗ làm nhà tạm để ở. Ảnh: LÊ PHI

Cái đập là chuyện của EVN

. Giả sử động đất tại Bắc Trà My đạt đến 5,5 độ Richter, chúng ta phải làm gì?

+ Ngay bây giờ, tỉnh Quảng Nam phải xây dựng kịch bản di dời dân. Khả năng kháng chấn của nhà dân chắc chắn không thể bằng thân đập. Nếu động đất mạnh tiếp tục xảy ra, thân đập có thể vẫn an toàn nhưng nhà dân sẽ sập hết. Do đó, lên phương án di dời dân để họ an tâm sinh sống là cách làm tốt nhất hiện nay. Chính quyền hãy lo cho cuộc sống của người dân trước đã. Còn chuyện đập thủy điện an toàn hay không là trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

. Ông khuyến cáo gì với người dân vùng động đất?

+ Sắp tới Viện Vật lý Địa cầu sẽ xuất bản sổ tay hướng dẫn người dân cách phòng tránh động đất, sóng thần, núi lửa,… Khi có động đất, mọi người hãy chui ngay xuống gầm bàn, giường để tránh vật cứng rơi trúng người, nếu động đất nhỏ có thể chạy ra ngoài. Người dân cũng nên làm quen với việc xây nhà kháng chấn, trong nhà tránh để các vật nặng trên cao. Chỗ ngủ nên chọn các vị trí an toàn, ít khả năng bị đè; chuẩn bị phao, lương thực, nước uống, đèn pin phòng khi xảy ra sự cố…

. Xin cảm ơn ông.

Nhà tái định cư vẫn tốt, dân nên chia sẻ với EVN

“Trận động đất trưa 23-9 không ảnh hưởng tới đập. Mức kháng chấn của trận động đất này là 89,9 cm/strong khi mức chịu đựng kháng chấn của đập lên đến 150 cm/s, thậm chí đơn vị tư vấn độc lập Colenco (Thụy Sĩ) còn thẩm định đập có thể chịu kháng chấn đến 220 cm/s”. Ông, khẳng định tại buổi họp báo chiều 24-9.

. Nếu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hết công suất, động đất sẽ mạnh hơn. Khi đó thủy điện có an toàn?

+ Động đất chắc chắn có liên quan đến việc tích nước trong hồ vì đây là động đất kích thích. Mùa lũ, nước về đầy hồ thì các trận động đất sẽ xảy ra nhiều hơn, mạnh hơn nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi khẳng định thủy điện hoàn toàn có thể tích nước.

. Trước thiệt hại của người dân, ban quản lý có hỗ trợ gì không?

+ Chúng tôi đang cùng UBND huyện Bắc Trà My thống kê thiệt hại. Có một số hộ dân nhà bị hư hỏng cần phải sửa ngay để đảm bảo an toàn. Còn một số nhà dân khác bị nứt thì chưa thể xác định được là do động đất hay do chất lượng xây dựng. Tôi nhận thấy hầu hết nhà dân tự xây thì đều nứt, nhà tái định cư lại không nứt (!?).

Chúng tôi rất chia sẻ tâm lý hoang mang của người dân. Mỗi lần động đất chúng tôi cũng thấy sợ dù vẫn tin rằng cường độ không thể vượt quá mức thiết kế của đập. Động đất làm sập nhà rất khó xảy ra. Khi xây dựng thủy điện, chúng tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Làm công trình gì cũng có cái được cái mất, người dân hãy chia sẻ với chúng tôi. Nếu nhà nào mất an toàn, chúng tôi sẽ cùng chính quyền sửa chữa.

. Ông đánh giá gì về việc Chính phủ chưa cho thủy điện Sông Tranh 2 tích nước?

+ Để an dân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định chưa cho thủy điện Sông Tranh 2 tích nước. Chưa cho tích nước là do vấn đề an dân chứ không phải đập không an toàn.

Lộ trình cho thủy điện Sông Tranh 2 tích nước trở lại thì còn tùy thuộc vào các thông số quan trắc, nghiên cứu. Khi hội đủ các yếu tố, đủ điều kiện, chúng tôi sẽ đề nghị cho tích nước trở lại.

Dù không cho tích nước nhưng hồ thủy điện Sông Tranh 2 vẫn sẽ đạt ngưỡng 2 triệu m3 nước trong mùa lũ về. Lý do, thủy điện này không có cửa xả đáy nên không thể xả hết nước trong hồ. Coi chừng họ lén tích nước Cần phải có người để giám sát xem thủy điện Sông Tranh 2 có lén tích nước vào mùa mưa này hay không. Hiện nay, thủy điện này vẫn đang tích nước sau các trận mưa vì đập của họ không có cửa xả đáy. Họ sẽ tích nước đến khi nào nước đến ngưỡng tràn mới thôi. Ông LÊ TRÍ TẬP,nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

TRÀ PHƯƠNG - LÊ PHI