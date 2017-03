Xúc động mẹ nhận huân chương Dũng cảm thay con trai đã hy sinh

Em Anh Tuấn đã dũng cảm hy sinh khi lao ra sông Lam cứu hai người bị đuối nước. Có mặt tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim, mẹ của Tuấn, đã rưng rưng nước mắt khi nghe đọc quyết định truy tặng huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho người con trai duy nhất của bà. Khi bà Kim bước lên bục thay mặt con trai nhận huân chương Dũng cảm, bà và nhiều người cùng òa khóc.

"Tôi chỉ có đứa con làm chỗ dựa tinh thần mà nay nó lại ra đi khiến tôi đau như cắt từng khúc ruột nhưng mẹ sẽ luôn tự hào về con, về lòng dũng cảm và những việc tốt mà con đã làm" - bà Kim nghẹn ngào nói.

Trước đó, ngày 24-5, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã về xóm 6B, xã Cat Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thăm hỏi, động viên gia đình em Tuấn và truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Tuấn.



Mà Kim - mẹ của em Nguyễn Anh Tuấn òa khóc khi đến trường thay con nhận huân chương Dũng cảm.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, sáng 19-7, em Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi, trú xóm 6B, xã Cát Văn) cùng mẹ và anh Trần Công Sơn (22 tuổi), em Đặng Hoàng Anh (10 tuổi, cùng trú xóm 6A, xã Cát Văn) ra sông Lam (đoạn chảy qua bến Đò Già) để mò hến bán lấy tiền mua gạo.

Sau khi mò được một ít hến, Sơn, Tuấn và Hoàng Anh cùng đi vào lạch nước cạn trên sông Lam để bắt cá trong hang. Tuy nhiên, khi đang mải tìm bắt cá thì em Hoàng Anh và anh Sơn bị sụp xuống hố nước sâu, cùng bị đuối nước.

Lúc này Tuấn đã dũng cảm lao ra cứu, đưa được Hoàng Anh vào bờ an toàn. Tuấn tiếp tục lao ra dòng nước xoáy tiếp tục tìm cứu anh Sơn. Lúc này anh Sơn không biết bơi, quá hốt hoảng đã ôm chặt người Tuấn. Do thể trạng của anh Sơn to lớn hơn Tuấn vả Tuấn cũng đã đuối sức sau khi cứu được em Hoàng Anh, Tuấn không đủ sức để bơi kéo anh Sơn vào bờ nên cả hai đều tử vong.

Bà Kim lúc bấy giờ tri hô người dân ở xã Cát Văn và dân vạn chài trên sông Lam chèo thuyền đến cứu nhưng đã quá muộn. Sau một giờ đồng hồ, thi thể của hai thanh niên xấu số mới được tìm thấy.



Thầy cô và học sinh cùng người thân và lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tưởng niệm, nhớ đến em Nguyễn Anh Tuấn đã dũng cảm hy sinh cứu người.

Được biết hoàn cảnh gia đình Tuấn và Sơn đều rất khó khăn. Em Tuấn mồ côi cha từ nhỏ. Thời gian qua, hai mẹ con em Tuấn đùm bọc nhau để sống, hằng ngày làm sào ruộng và bắt cua, mò tôm ở sông mưu sinh.

Chiều 4-8, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã ký Tờ trình số 1126 đề nghị các cấp có thẩm quyền của tỉnh Nghệ An xét, trình Chủ tịch nước truy tặng huân chương Dũng cảm cho em Tuấn.