Xúc động thắp nến tri ân “Khúc tráng ca Việt- Lào“

Chương trình do tỉnh Nghệ An phối hợp Báo Nhân dân, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt - Lào, tổ chức.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã thành kính dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả.



Rất đông đại biểu hai nước Việt-Lào cùng người dân tham dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ “Khúc tráng ca Việt- Lào”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau ôn lại ký ức, những tên người, những vùng đất linh thiêng gắn liền với những chiến công đã trở thành huyền thoại. Bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu nặng đối với sự hy sinh to lớn của hàng triệu anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trên cả nước đã không tiếc tuối xuân, không tiếc tính mạng mình, bình thản nhận mọi nhiệm vụ, xông pha vào những nơi hiểm nguy nhất, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau kêu gọi, vận động sự chung tay chia sẻ với những anh hùng, chiến sỹ từ mặt trận trở về, hiện còn gặp nhiều vất vả, khó khăn trong cuộc sống".



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương ở các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu: “Chương trình Thắp nến tri ân “Khúc tráng ca Việt Lào” được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt – Lào, nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước, chính là tiếng lòng của thế hệ hôm nay tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả. ...".



Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính tặng quà tri ân thân nhân các gia đình chính sách có công với cách mạng.



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu cùng đông đảo tầng lớp nhân dân cũng đã gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ lão thành cách mạng đã chiến đấu, hoạt động tại Lào; được nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa, cảm động. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đại diện lãnh đạo của các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình chính sách có công với cách mạng; tặng quà lưu niệm cho các Cựu chiến binh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.



Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam trao tiền hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh tỉnh Nghệ An.