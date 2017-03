Xúi trẻ phạm tội, bị phạt hai năm tù

Sang mới ra tù, nay lại tiếp tục phạm tội là tái phạm thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Sang còn xúi giục người chưa thành niên phạm tội nên phải xử phạt nghiêm khắc.

Tối 26-3-2009, Sang đã rủ Huỳnh Văn Vinh (chưa đầy 15 tuổi) chạy xe giật túi xách của một phụ nữ. Khi vù chạy được vài mét, cả hai bị công an đi tuần bắt giữ. Do Vinh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên công an đã giao về cho địa phương quản lý.

HOÀNG YẾN