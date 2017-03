Y án 10 năm tù cho trùm giang hồ Long “Thanh”

Long "Thanh" (thứ hai từ phải sang) cùng đồng phạm trong giờ nghị án - Ảnh: Đan Chi



Theo ĐAN CHI (TTO)



Sáng 16-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt cả 4 bị cáo trong vụ hối lộ để “chạy án” do trùm giang hồ Nguyễn Văn Long (thường gọi là Long “Thanh”, ngụ TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.Bản án tuyên phạt Nguyễn Văn Long 10 năm tù, Nguyễn Trọng Hoàng 7 năm tù, Phạm Tú Anh 3 năm tù cùng về tội “Làm môi giới hối lộ”. Riêng Lê Nguyễn Thanh Giang (thầu đề) bị xử 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7-2009, Khổng Thị Quyết (người chuyên ghi số đề cho Giang để hưởng huê hồng) bị công an bắt quả tang. Sợ Quyết khai ra đường dây của mình, Giang đã nhờ Hoàng móc nối với Long “Thanh” (vì nghe nói Long “Thanh” có nhiều quan hệ với Công an TP.Biên Hòa) để chạy cho Quyết được ra.Long "Thanh" không trực tiếp nhận lời “chạy án” với Hoàng mà đề nghị Hoàng gặp Tú Anh (thực tế Long Thanh đã gọi điện liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Liên, vợ của ông Nguyễn Thành Long, thời điểm đó là Trưởng Công an TP.Biên Hòa để nhờ giúp).Khi được Hoàng liên hệ, Tú Anh cam kết “chạy” được cho Quyết với giá 100 triệu đồng. Sau đó bà Quyết được tha về (chỉ bị xử phạt hành chính), Giang đã đưa đủ 100 triệu đồng cho Tú Anh.Theo lời khai của Long tại cơ quan điều tra, Tú Anh đã giao 100 triệu đồng trên cho Long và Long đem này đến tận nhà riêng đưa cho bà Liên. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can để điều tra đối với bà Liên. Tuy nhiên, quá trình đối chất tại cơ quan điều tra, bà Liên không thừa nhận có liên quan đến vụ chạy án, không nhận khoản tiền 100 triệu đồng trên. Do không có chứng cứ nào khác, cơ quan điều tra đã đã tạm đình chỉ điều tra đối với bà Liên.