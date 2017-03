Y án 23 năm tù kẻ mưu sát giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

người từng mưu sát giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa năm 2012. Theo cáo trạng, trong quá trình khai thác đá tận thu tại mỏ đá ở Cam Lâm (Khánh Hòa), bị cáo Trương có mâu thuẫn, tranh chấp với các đối tác nên làm đơn tố cáo, Công an tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn Trương khởi kiện dân sự để được giải quyết nhưng Trương không thỏa mãn. Một lần, Trương gọi điện thoại cho ông Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh, xin gặp riêng và được ông Khánh hướng dẫn đến cơ quan để được tiếp công dân theo quy định. Trương cho rằng ông Khánh không giải quyết vụ khiếu nại của mình nên nảy sinh ý định giết ông. Trương về chế quả mìn bằng vật liệu nổ công nghiệp. Khoảng 5 giờ ngày 30-7-2012, Trương mang quả mìn đến đặt ngay cửa nhà ông Khánh, khi thấy ông từ trong nhà dắt xe ra, Trương cho kích nổ. Theo kết luận giám định, ông Khánh bị chấn thương vùng tai, gây thủng màng nhĩ hai bên, thương tật 41% vĩnh viễn.

Bị cáo Nguyễn Viết Trương tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: LX

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa đã phạt Trương 19 năm tù về tội giết người và bốn năm tù về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

L.XUÂN