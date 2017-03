Y án 8 năm tù nguyên phó văn phòng Cơ quan điều tra nhận hối lộ

Theo QUANG TIẾN (TTO)



Trên cơ sở xem xét các tình tiết, lời khai của bị cáo, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định không có căn cứ chấp thuận đơn kháng cáo của bị cáo Vi Anh Tuấn, nguyên phó văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Giang. Vì vậy, tòa đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo về tội nhận hối lộ.Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang phạt Vi Anh Tuấn 8 năm tù và bị cáo Nguyễn Đình Quang, nguyên điều tra viên thuộc văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Giang, 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.Sau đó, Vi Anh Tuấn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do nhân thân tốt và có quá trình cống hiến.Theo cáo trạng của viện kiểm sát, từ đầu năm 2011, nắm được thông tin Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc (Hà Giang) có sai sót trong việc thanh lý 91 gốc thông tre, Vi Anh Tuấn và Nguyễn Đình Quang đã viết đơn, nhờ một giáo viên Trường tiểu học Pả Vi (huyện Mèo Vạc) chuyển đến văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang. Lấy đơn này làm cớ, Tuấn và Quang triệu tập ông Nguyễn Viết Xuân, hạt trưởng và ông Hoàng Nam Khánh lên làm việc, qua đó gợi ý ông Khánh chi 100 triệu đồng để có kết luận tốt, còn không sẽ kết luận nặng.Ngày 9-6, ông Khánh đã đưa cho Quang 20 triệu đồng nhưng Quang đòi tiếp thêm 50 triệu đồng. Không chấp nhận, ông Xuân và ông Khánh đã báo cáo sự việc lên Tỉnh ủy Hà Giang. Ngày 21-6-2011, khi ông Khánh đến văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đưa cho ông Quang 10 triệu đồng thì tổ công tác của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang bắt quả tang.Do tính chất phức tạp của vụ việc, vụ án sau đó được chuyển cho Bộ Công an điều tra.