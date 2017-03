Y án băng cướp vàng ở Đồng Tháp

Theo đó, Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, y án 17 năm tù đối với bị cáo Lê Hoàng Vũ Phương (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) và 15 năm tù đối với Nguyễn Quốc Long (25 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang) cùng bị xử về tội “cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Phan Hoàng Anh Kiệt (30 tuổi, ngụ Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang) cũng bị tòa sơ thẩm xử phạt 15 năm tù (không kháng cáo) và 3 đối tượng khác vẫn đang bị công an truy nã.









Anh Tiêu Quý Cường (ngụ Trà Vinh) là người làm thuê cho ông Dương Phi, chủ tiệm vàng P.H ở phường 3, TP Trà Vinh. Anh Cường thường xuyên được ông Phi giao mang tiền, vàng từ Trà Vinh đến các tiệm vàng ở các vùng lân cận để bán, phân kim hoặc mua vàng đem về cho ông Phi bán lại.Khoảng tháng 2.2010, Nguyễn Minh Hiền (đang bị truy nã) đi trên phà Vàm Cống thấy anh Cường điều khiển xe gắn máy chở nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp. Theo kế hoạch, hằng ngày từ 7-9 giờ, Hiền phân công cho Phương, Kiệt, Trần Hồng Nghĩa (đang bị truy nã) ngồi uống cà phê ở quán Trúc Linh, gần đường xuống phà Vàm Cống bên bờ An Giang để quan sát. Nếu thấy anh Cường đi qua thì báo Hiền để theo dõi tiếp.Đến tháng 5.2010, Hiền rủ thêm Nguyễn Quốc Long tham gia vào nhóm. Hiền phân công cho Long đi chung xe với Bùi Quang Hiệp (đang bị truy nã) cùng Phương và Kiệt để theo dõi anh Cường. Phương, Long còn thuê xe bánh mì đẩy vào chợ gạo TP Long Xuyên để giả vờ bán nhằm xem anh Cường giao dịch mua bán vàng với ai.Sau 8 tháng theo dõi, nắm bắt được quy luật đi lại của nạn nhân, bọn chúng chọn địa điểm đánh cướp trên quốc lộ 80, thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp (là nơi vắng vẻ, ít người qua lại). Hiền phân công cho Nghĩa, Hiệp và Long có nhiệm vụ điều khiển xe mô tô ép cho anh Cường té ngã, sau đó tấn công nạn nhân rồi cướp túi xách đựng tiền, vàng.Để anh Cường không thể truy đuổi, theo kế hoạch bọn chúng sẽ lấy luôn chìa khóa xe của nạn nhân. Riêng Hiền, Phương và Kiệt có nhiệm vụ đứng canh đường gần địa điểm cướp và ngăn cản người truy đuổi.Khoảng 10 giờ ngày 2.10.2010, anh Cường mang hơn 63 lượng vàng 24k qua An Giang bán 40 lượng vàng cho tiệm vàng Trương Liêm tại thị xã Châu Đốc (An Giang) được hơn 1,2 tỉ đồng. Sau đó, anh Cường mang số vàng còn lại đến tiệm vàng Đình Lân gần đó phân kim. Sau khi phân kim xong, tiệm vàng giao cho anh Cường gần 22 lượng vàng loại 9999.Toàn bộ số tiền và vàng nói trên, anh Cường bỏ vào túi xách để trên ba ga xe gắn máy rồi điều khiển về Trà Vinh. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi anh Cường chạy xe đến cầu Phú Diệp B, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) thì bị nhóm Hiền đánh bất tỉnh cướp toàn bộ tiền vàng.Số tiền cướp được, Hiền chia cho Kiệt và Phương mỗi người 100 triệu đồng, còn lại Hiền, Hiệp và Nghĩa chia nhau tiêu xài. Riêng Long ngày gây án không tham gia nên sau đó chỉ được Hiền cho 2 triệu đồng. Đối với anh Cường, sau khi bị cướp đánh bất tỉnh, được người dân phát hiện cứu giúp. Từ đơn tố giác của nạn nhân, qua điều tra truy xét, công an đã bắt giữ được Phương, Long và Kiệt.Theo Lê Nga (TNO)