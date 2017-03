Y án chung thân kẻ giết người vô cớ

Theo Lê Nga (TNO)

Tối 27.8.2011, sau một chầu nhậu ngà ngà say, anh Nguyễn Thanh Danh cùng nhóm bạn rủ nhau đến quán Quỳnh Anh (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) để nhậu tiếp tăng 2.Khi đến nơi, anh Nguyễn Văn Tài, bảo vệ quán Quỳnh Anh, cho biết quán đã đóng cửa và bảo mọi người về nhà nghỉ. Danh tức giận chửi đổng dẫn đến cãi nhau.Sau đó, Danh chạy xe về chở Nguyễn Văn Dũ đến quán quậy làm anh Tài bỏ chạy trốn vào trong quán.Lúc này, Tô Thanh Cọc đi uống rượu về ngang qua, thấy ồn ào nên hỏi thăm thì bị anh Dũ và nhóm bạn của Danh đánh té ngã xuống đất.Ngô Tùng Bảy cùng bạn bè đang ngồi ăn hủ tiếu đối diện ở quán Quỳnh Anh, thấy vậy chạy sang can ngăn thì bị một thanh niên (không rõ lai lịch) chém bị thương.Mặc dù không liên quan, Lâm Trọng Tín đang ngồi với nhóm bạn uống rượu cách đó khoảng 800 mét, nghe anh Bảy nói vừa bị chém liền chạy đến, rút dao trong túi quần ra đâm anh Danh một nhát làm người này thiệt mạng.Sau khi gây án, Tín vào bệnh viện thăm anh Bảy thì bị công an bắt giữ.Nhận định mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, bị cáo Tín cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Hội đồng xét xử tuyên y án.