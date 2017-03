Y án đối với trung úy dùng nhục hình

Rạng sáng 22.7.2011, anh N.T.M đến Công an TP.Nha Trang trình báo, bị nhân viên ở một tiệm massage (không rõ địa chỉ) cùng với người lái xe ôm tự xưng tên Hùng dàn dựng lấy 7 triệu đồng vào đêm 21.7.



Sau khi tiếp nhận thông tin, trung úy Dũng được phân công điều tra vụ trộm cắp tài sản này. Đêm 26.7, Dũng phát hiện hai anh Nguyễn Tường Vũ và Trương Chí Bình (hành nghề xe ôm) đang đón khách trên đường Trần Phú (TP.Nha Trang), liền đưa về trụ sở công an làm việc.



Tại đây, Dũng đã khóa tay hai anh bằng còng số 8. Do anh Bình không thừa nhận hành vi trộm cắp, nên bị Dũng dùng tay đánh vào mặt. Bên cạnh đó, Dũng còn dùng dùi cui đánh anh Vũ. Anh Vũ bị nhiều thương tích trên người, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.



Tại phiên tòa sơ thẩm, Dũng thành khẩn khai báo, do nôn nóng phá án mà phạm tội. Sau khi phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo, Dũng có đơn kháng cáo, xin giảm tội.





Theo Thiện Nhân (TN)