Y án kẻ cướp gần 22 lượng vàng và hơn 1 tỉ đồng

Theo hồ sơ, đi qua phà Vàm Cống (tỉnh Đồng Tháp), phát hiện thấy C. mang theo nhiều tiền nên Nguyễn Minh Hiền theo dõi. Sau khi biết C. buôn vàng, Hiền rủ Phương, Long cùng ba người khác cướp tài sản của nạn nhân. Hiền phân công cho các đồng phạm theo dõi đường đi, cách thức sinh hoạt, nơi cất giấu vàng của C. Sau gần tám tháng theo dõi, cả nhóm đã nắm lịch trình đi lại nên vạch kế hoạch ám sát C. để cướp. Ngày 2-10-2010, cả nhóm đã đánh C. bất tỉnh, cướp gần 22 lượng vàng, hơn 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Người bị hại trình báo công an nhưng chỉ bắt được Long, Phương, Phan Hoàng Anh Kiệt còn chủ mưu Hiền cùng hai đồng phạm đã bỏ trốn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phương cho rằng không muốn thực hiện hành vi cướp tài sản nhưng bị Long đe dọa: “Không cướp sẽ giết”, sợ hãi nên tiếp tục làm. Còn Long thì kêu oan không hề biết đi cướp mà cứ ngỡ đi đòi nợ giùm Hiền.

Không chấp nhận, HĐXX cho rằng ngay từ đầu các bị cáo biết rõ kế hoạch và dụng ý của Hiền là đi cướp tài sản lấy tiền chia nhau tiêu xài. Các bị cáo có kế hoạch rõ ràng, cùng nhau theo dõi trong suốt thời gian dài, nếu đi đòi nợ thì không việc gì phải rình rập một cách mờ ám. Thêm nữa, sau khi gây án các bị cáo còn được Hiền chia hơn 100 triệu đồng. Xét các bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên tòa y án của TAND tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp còn tuyên phạt Kiệt 15 năm tù cùng tội danh trên. Đồng thời tuyên buộc ba bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại toàn bộ tài sản đã cướp.

THANH BÌNH