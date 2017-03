Y án sơ thẩm đối với Long "buri"

Sau khi nghe quan điểm của đại diện Viện KSND tối cao, các luật sư, ý kiến tự bào chữa của các bị cáo và các bên liên quan…, Hội đồng xét xử nhận định kháng cáo của các bị cáo đối với bản án sơ thẩm đã được TAND tỉnh Quảng Trị tuyên ngày 20.4.2011 là không có căn cứ.







Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: N.P Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: N.P



Do đó, Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Long: 21 năm tù (cộng thêm 18 tháng tù vì vi phạm an toàn giao thông đã bị TAND H.Triệu Phong tuyên trước đó), Nguyễn Lương Hạt (SN 1971): 22 năm tù, Nguyễn Đình Nhân (SN 1988): 19 năm tù về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.Y án sơ thẩm đối với Hồ Sĩ Tâm (SN 1989): 15 năm tù và Nguyễn Đình Tuyển (SN 1987): 7 năm tù về tội “giết người”.Riêng với Nguyễn Văn Trường Song (SN 1988) và Nguyễn Lương Lớn (SN 1984), xét thấy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã giảm cho mỗi bị cáo 2 năm tù; cụ thể, Song: 11 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm: 13 năm 6 tháng tù), Lớn: 10 năm tù (án sơ thẩm: 12 năm tù) về tội “giết người”.Như đã đưa tin, do xích mích từ trước, rạng sáng 1.5.2010, Long “buri” cùng đồng bọn mang theo nhiều hung khí (kiếm, gậy, đá…) xông vào nhà anh Võ Văn Thông (P.Đông Lương, TP Đông Hà) chém, đánh anh Thông và Võ Văn Thạo (em Thông). Kết quả giám định tỷ lệ thương tật với anh Thông là 69%, Thạo là 21%.Theo N.Phúc (TNO)